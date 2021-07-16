Prenses Elif izle | Prenses Elif yeni videoları YouTube izle | Özellikle çocuklar Prenses Elif'i izlemeye bayılıyor. Prenses Elif Youtube kanalındaki videolar milyonlarca kez izlenmiş durumda. 2011 doğumlu Elif'in oyunlarının ve etkinliklerinin yayınlandığı Youtube kanalının abone sayısı ise 3.5 milyona yaklaşmış durumda. Kazanç olarak ise 11 yaşındaki Elif'in videolarından ayda on binlerce lira gelir sağlandığı tahmin ediliyor.

Prenses Elif izle | Prenses Elif yeni videoları YouTube izle | Özellikle çocuklar Prenses Elif'i izlemeye bayılıyor. Prenses Elif Youtube kanalındaki videolar milyonlarca kez izlenmiş durumda. 2011 doğumlu Elif'in oyunlarının ve etkinliklerinin yayınlandığı Youtube kanalının abone sayısı ise 3.5 milyona yaklaşmış durumda. Kazanç olarak ise 11 yaşındaki Elif'in videolarından ayda on binlerce lira gelir sağlandığı tahmin ediliyor.

Prenses Elif isimli YouTube kanalı 3.5 milyon abone sayısına ulaştı ve videolar milyarlarca kez izlendi. Çocukların özellikle ilgisini çeken videolar nedeniyle ailenin gelirleri de bir hayli arttı. Peki Prenses Elif kimdir? Prenses Elif YouTube kanalından video nasıl izlenir?

PRENSES ELİF YOUTUBE İZLE

PRENSES ELİF KİMDİR?

Prenses Elif, 2016 yılında kurulmuş, çocuklara yönelik eğlence içerikleri üreten Türk YouTube kanalıdır. Antalya'da yaşayan 2011 doğumlu Elif'in oyun oynadığı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiği videoları içeren kanal, Elif'in annesi Ukraynalı Valeriia Shkoda ve babası Ersin tarafından yönetilmektedir.

Kanal, Nisan 2021 Social Blade verilerine göre toplamda 5 milyarı aşkın görüntüleme ile en çok görüntülenme almış 6. Türk YouTube kanalı olmaktadır. Çeşitli yayın kuruluşları kanalı "Türkiye'nin en çok izlenen çocuk YouTuber'ı" olarak nitelendirmiştir. Kanalın Nisan 2021 itibarıyla 3.4 milyonu aşkın takipçisi bulunmakta olup, en çok aboneye sahip Türk YouTube kanalları içerisinde 42. sırada yer almaktadır.

'YOUTUBE HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ'

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre: Baba Ersin, 'Prenses Elif' kanalı üzerinden YouTube'dan elde ettikleri kazancın aile hayatlarının akışını değiştirdiğini anlattı. Baba sözlerine şöyle devam etti. “Eğlenerek başladığımız bu serüven bizim hayatımızın akışını değiştirdi. YouTube serüvenimize kadar kıt kanaat geçinen, kirada oturan, kiramızı zor ödeyen bir aileydik. YouTube bizim hayatımızı değiştirdi. Maddi olarak bizim için büyük paraydı bu. Ticaretten anlamadığımız için birkaç ev aldık kendimize. Ailemizin, çocuklarımızın geleceği için yatırım yapmaya çalıştık.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.