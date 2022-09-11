Prens (Kral) Charles Müslüman mı oldu? Prens Charles ve Camilla ne zaman evlendi, neden evlenemedi? Prens Charles'ın eşi kim?

Prens (Kral) Charles Müslüman mı oldu? Dönem dönem liderlerin Müslümanlığı seçtiğine dair haberler, dikkat çekiyor. Birçoğunun algı operasyonu olduğu, birçoğunun da gerçek olduğu söyleniyor fakat üzeri kapatılıyor. Peki ama 3.Charles gerçekten Müslüman mı oldu? Prens Charles ve Camilla ne zaman evlendi, neden evlenemedi? Prens Charles'ın eşi kim? İşte detaylar...

Dönem dönem liderlerin Müslümanlığı seçtiğine dair haberler, dikkat çekiyor. Birçoğunun algı operasyonu olduğu, birçoğunun da gerçek olduğu söyleniyor fakat üzeri kapatılıyor. Peki ama 3.Charles gerçekten Müslüman mı oldu? Prens Charles ve Camilla ne zaman evlendi, neden evlenemedi? Prens Charles'ın eşi kim? İşte detaylar...

Prens Charles Müslüman mı oldu?

İngiltere Kralı olan Prens Charles'ın Müslüman olduğu yönündeki iddiaların; İngilizlerin yıllarca İslam dünyasındaki imajını ve ilgisini diri tutmak için bilinçli olarak yapılan bir iddia olduğu düşünülüyor. Konuyla ilgili net bir açıklama, saraydan ve Charles'dan gelmedi.

Prens Charles'ın İslamiyet hakkındaki sözleri

- "Doğayı yok etmek tüm dinlere aykırı ancak İslami prensipler buna özellikle karşı"

- "Dünyayı kurtarmak için İslam'ın izinden gidin"

Charles'ın bu sözleri, toplumda Müslüman olduğunu düşündürdü.

Prens Charles ve Camilla ne zaman evlendi, neden evlenemedi?

1981 yılında İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile evlendi. Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Çift, 1996 yılında Prens'in evlilik dışı Camilla Parker Bowles ile ilişkisi nedeniyle boşandı. Prens, uzun süredir ilişkileri bulunan Camilla Parker Bowles ile 2005 yılında evlendi.

Prens Charles'ın eşi kim?

Şimdilerde Kral olan Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles'dır. Çift 2005 yılında Kraliçe Elizabeth'in izni ile evlendi ve çocukları bulunmuyor.

3.Charles'ın ünvanları

14 Kasım 1948 – 6 Şubat 1952: Kraliyet Altesleri Edinburgh Prensi Charles

6 Şubat 1952 – 8 Eylül 2022: Kraliyet Altesleri Cornwall Dükü (İskoçya'da Rothesay Dükü)

26 Temmuz 1958 – 8 Eylül 2022: Kraliyet Altesleri Galler Prensi

8 Eylül 2022 - günümüz: Majesteleri Kral

Saltanatı

III. Charles, annesi II. Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022 tarihinde Birleşik Krallık tahtına çıktı. Birleşik Krallık tarihinde tahta çıkan en yaşlı kraldır. Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Clarence House, Charles'ın hükümdar adının "III. Charles" olacağını doğruladı.

Kral, ulusa ilk konuşmasını 9 Eylül'de saat 18.00'de yaptı. Konuşmada oğlu William'ı Galler Prensi ilan etmiştir. .