Prematüre bebekleri nasıl beslemek gerekir?

Bebeğin anne karnındaki gelişimi 38-42 haftaları arasında tamamlanır. 38. haftadan önce doğan bebekler prematüre olarak adlandırılır. Peki prematüre bebekler nasıl beslenmeli? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Bebeğin anne karnındaki gelişimi 38-42 haftaları arasında tamamlanmaktadır. Bebek 38. haftadan önce doğarsa emme ve yutma gibi refleksleri tam olarak oluşmamış olur. Ayrıca sindirim sistemi de normal doğumla dünyaya gelen bebeklere oranla daha az gelişmiştir. Prematüre bebeklerin beslenmesi, doğumu takip eden birkaç hafta boyunca çok önemlidir. Bebeğin beden/kitle indeksinin düşük olması ve vücut sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması yüzünden beslenme süreçlerine sonraki aylarda da dikkatli olmak gerekir.

Erken doğumla dünyaya gelen bebekler için anne sütü çok önemlidir. Bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesi, organ gelişimini hızla tamamlaması ve kilo alması açısından anne sütünün niteliği ve yeterliliği çok önemlidir. Anne sütünün içeriğini zenginleştirmek için lohusalık döneminde ve sonrasında annenin beslenmesine çok dikkat etmesi gerekir. Hamilelik döneminde olduğu gibi bebeğe anne sütü verildiği dönemde de sigara ve alkol gibi maddelerden uzak durulması gerekir.

Prematüre bebek ek besine ne zaman geçiş yapar?

Uzmanlar 38. haftadan sonra doğan bebeklerin 24. haftadan itibaren ek besinlere geçiş yapabileceğini söyler. Bebeklerin sindirim sistemi 24. haftaya kadar yeterince gelişmediği ve bu sürece kadar anne sütü bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerdiği için tek başına bebek için yeterli olacaktır. 24. haftadan sonra normal doğumla dünyaya gelen bebekler için olduğu gibi prematüre bebekler için de ek besinlere geçiş süreci başlatılabilir. Fakat prematüre bebeklerin anne sütünün yeterli olduğu durumlarda, anne sütüne devam etmesi çok önemlidir.

Eğer anne sütü bebek için yeterli değilse, prematüre bebekler için özel beslenme formülleri verilir. Anne sütünün yetersiz olduğu zaman, prematüre bebeklerin beslenmesi için formül süt kullanılması gerekir. Fakat formül mamaların doktor tarafından tavsiye edilmesi bebeğin gelişimi açısından önem taşır. Bebekte D vitamini veya demir eksikliği olması durumunda, formüllerin içeriğinin bu doğrultuda ayarlanması gerekir.

Anne sütünün yeterliyse prematüre bebeklerin gelişim sürecine göre özel beslenme yöntemleri belirlenmelidir. Bebeğin ek besine geçiş süreci, bebeğin gelişimine bağlı olarak belirlenebilir. Doğum ağırlığı çok düşük olan ve vücut sistemleri yetersiz bir şekilde çalışan prematüre bebekler için özel bakım ve beslenme programları uzman doktor tarafından belirlenmelidir.

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