Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yardım parası ne kadar? Prefabrik ev yardımı başvuru şartları

Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yardım parası ne kadar? Prefabrik ev için yardım nereden alınır? Prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve başvuru tarihi merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra prefabrik ev yaptırmak isteyenler, projenin detaylarını araştırıyor. İşte detaylar..

Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yardım parası ne kadar? Prefabrik ev için yardım nereden alınır? Prefabrik ev yardımı başvuru şartları ve başvuru tarihi merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra prefabrik ev yaptırmak isteyenler, projenin detaylarını araştırıyor. İşte detaylar..

Prefabrik ev yardımı hakkında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili;

“Bu çerçevede, prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz-yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik.” açıklamasını yaptı.

Prefabrik ev yardımı başvuru şartları

Başvuru şartları için ufak bir metin yayımlandı. Söz konusu yardımın şartlarının ilerleyen günlerde daha net çizgiler üzerine oturtulması bekleniyor.

Bu yardımdan faydalanamak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranmaktadır.

Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Barınma desteği içerisinde bulunan betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.