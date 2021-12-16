Prebiyotikle probiyotik arasında ne fark var?

Bağırsaklarımız vücudumuzun en önemli organlarından biri, doğal olarak sindirim sistemimizin sağlığı da vücudumuz için çok önemli. Bağırsaklarımız vücudumuzun ikinci beyni. Prebiyotikler ise bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardım ediyor. Peki prebiyotik nedir? Prebiyotik ile probiyotik arasında ne gibi bir fark var? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...



Bağırsaklar vücudumuzun ikinci beynidir. Bu yüzden vücudumuz için çok önemli bir organdır. Haliyle sindirim sistemimiz de çok büyük önem teşkil eder. Prebiyotikler bağırsaklarımızın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Çoğu zaman isimleri benzediği için probiyotiklerle karıştırılır. Fakat aralarında hem yapısal olarak hem de sağlık açısından birçok fark vardır.

Prebiyotik ne demek?

Prebiyotik, sebzelerin, meyvelerin, karbonhidratların içinde bulunan bir gıda bileşenidir. Bağırsakların düzeninden sorumlu bileşen veya emilemeyen lifler olarak da prebiyotikleri açıklayabiliriz. Prebiyotikler bağırsak florasının içinde bulunan faydalı ve canlı organizmaları (bakterileri) inaktifse, aktif hale getirerek ve çalışmalarını sağlamak, bağırsağın düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olmaktan sorumludur. Ayrıca bu gıda bileşeni dayanıklı bir yapıya sahip olduğu için kolay bir şekilde zarar da görmüyorlar.

Prebiyotikler olmazsa bağırsaklarımız düzenli bir şekilde çalışamaz, vazifelerini yerine getiremez. Hem probiyotiğin hem de prebiyotiğin eksik alındığı durumlarda bu durumla sık sık karşılaşılır. Vücudun ikinci beyni bağırsak, sağlıklı bir şekilde çalışabilmesini bu probiyotik ve prebiyotiğe borçludur. Biri olmazsa diğerinin varlığı eksik kalmaktadır.

Prebiyotik ve probiyotik arasında ne gibi bir fark var?

Probiyotik, bağırsaklarımızın içerisinde bulunur. Onun düzenli bir şekilde çalışması için önemli bir rol oynar. Probiyotik, faydalı mikroorganizmalara verilen addır. Bu faydalı mikroorganizmaların büyük bir kısmı bakterilerden oluşur. Oldukça hassas bir yapıya sahiptir. İnaktif durumda bulunurlar ve besinler aracılığıyla veya besinlerin içerisine eklenerek vücuda girerler.

Probiyotikler yapıları yüzünden mide asitleriyle buluşmaya başladıklarında ölmeye başlarlar. Daha sonra yaşamayı başaranlar sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve diğer faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Probiyotikler; kefir, yoğurt, ekşi krema ve peynir gibi besinlerin içerisinde bulunur, genel olarak hayvansal gıda temellidir.

Prebiyotik genel olarak bitkilerin içerisinde bulunur. Prebiyotikler, aktif halde olmayan bakterilerin aktif hale gelmesini sağlar ve onların gelişmesine yardımcı olur. Ağızdan alındıktan sonra hızlı bir şekilde ölmezler, hassas yapılara sahip değillerdir. Bağırsaklara sağlam bir şekilde gelip, enerji kaynağı olarak kullanılırlar ve inaktif haldeki bakterilerin aktif olmasını ve daha fazla faydalı bakterinin de oluşumunu desteklerler.

Özetlemek gerekirse prebiyotik, probiyotiğin hayatta kalmasını sağlar, aktifleştirir ve çoğalmasına yardımcı olur. Probiyotik ise bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olan yegane mikroorganizmadır. Her ikisinin düzenli bir şekilde alınması oldukça önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.