Pratisyen hekimler şehir hastanelerine atanacak mı? Üniversiteyi yeni bitiren doktorlar Devlet hastanelerine atanacak mı?

Üniversiteyi yeni bitiren doktorlar Devlet hastanelerine atanacak mı? Pratisyen hekimler şehir hastanelerine atanacak mı? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra sıkça sorulmaya başlandı. Erdoğan hastanelerden doktorların ayrıldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada 'Varsın gitsinler. Biz de üniversiteyi yeni bitiren doktorları buralara yerleştiririz.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yeni mezun doktorların hastanelere atanmasına ilişkin sorular sorulmaya başlandı.

Üniversiteyi yeni bitiren doktorlar Devlet hastanelerine atanacak mı? Pratisyen hekimler şehir hastanelerine atanacak mı? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra sıkça sorulmaya başlandı. Erdoğan hastanelerden doktorların ayrıldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Varsın gitsinler. Biz de üniversiteyi yeni bitiren doktorları buralara yerleştiririz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yeni mezun doktorların hastanelere atanmasına ilişkin sorular sorulmaya başlandı.

Üniversiteyi yeni bitiren doktorlar Devlet hastanelerine atanacak mı?

Cumhrubaşkanı Erdoğan Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beştepe'de kadın muhtarları ağırladı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada doktorları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Hatalarımız olabilir. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Adeta ülkemizde hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları takip eden birisiyim. 'Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar.' Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuşuz. En az alan 8-9 bin en yüksek alan 25 bin. Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak." .