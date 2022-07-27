Pratik kahvaltı fikirleri neler? Kolay ve lezzetli kahvaltı tarifleri

Her gün kahvaltıda ne yapsam? diye düşünenlere birbirinden lezzetli ve pratik kahvaltı fikirleri hakkında detaylara haberimizde değindik.

Pratik kahvaltı fikirleri neler?Kolay kahvaltı tarifleri? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…

PRATİK KAHVALTI TARİFLERİ

MURTUĞA TARİFİ

Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Van'ın dillere destan tarifi murtuğa yemeğinin yapılışı şu şekildedir;

bir tava çıkarın. İçine tereyağını ilave edin ve eritin. Eriyen tereyağının içine un ekleyip kavurun. Bir kâseye yumurtaları kırıp tuzu ekleyerek iyice çırpın.Ardından bu karışımı tavadaki unlu karışıma ekleyin ve hafif hafif karıştırarak pişirin. Yemeğiniz hazır afiyet olsun.

MAYASIZ PİŞİ

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı:

Mayasız pişi için ilk önce derin bir kap içine 1 su bardağı yoğurt koyun.Üzerine 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı unu azar azar ilave edin. Ardından yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.Daha sonra yuvarlayın ve kızgın bir yağ içerisinde kızarana kadar bekleyin.Pişiniz hazır afiyet olsun.

KAHVALTILIK MÜCVER TARİFİ

Mücver Tarifi İçin Malzemeler:

1adet orta boyKabak

2adet orta boy

haşlanmış patates100gram

beyaz peynir

4yemek kaşığılor peyniri

1/2çay bardağızeytinyağı

1adetyumurta

5-6yemek kaşığı

un

1çay kaşığıtuz

1çay kaşığı

karabiber

1çay kaşığıtoz kırmızı biber

Pişirmek için:

3-4yemek kaşığızeytinyağı

Yapılışı:

Mücver tarifi için öncelikle 1 adet kabağı bir kabın içerisine rendeleyin.

Haşlanmış patatesi ezin, içerisine yumurtayı, zeytinyağını, peynirleri ve rendelenmiş kabakları ilave edin. Bu malzemeleri iyice karıştırın.

Daha sonu ununu, tuz ve baharatlarını da ilave ederek karıştırın. Hazırladığınız harçtan parçalar alın ve elinizle yuvarlayın. Ardından üzerine hafifçe bastırarak şekil verin. Bir tavanın içerisinde yağı kızdırın.

KOLAY KAHVALTI TARİFLERİ