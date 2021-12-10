Pratik bir şekilde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?

Yeni tip korona virüs (Kovid 19) hayatımıza girdi gireli dezenfektanları yanımızdan ayırmıyor ve sık sık kullanıyoruz. Peki onları evde kendimiz de yapabilir miyiz? Sizler için dezenfektan tarifleri araştırdık...



Yeni tip korona virüs (Kovid 19) hayatımıza girdiğinden beri su, sabun, dezenfektan ve kolonyayla daha çok haşır neşir oluyoruz. Sık sık ellerimizi yıkıyor, yıkayacak durumda değilsek dezenfektanla temizliyor bu sayede vücudumuzu virüsten korumaya çalışıyoruz. Sizler için dezenfektan tarifi paylaşacağız...

Pratik ve doğal dezenfektan nasıl hazırlanır?

Doğal malzemeler kullanarak son derece pratik bir şekilde dezenfektan hazırlamak istiyorsanız beş yüz ml su, iki çorba kaşığı beyaz sirke, yarım çay kaşığı lavanta yağı ve üç damla çay ağacı yağına ihtiyacınız olacak. Öncelikle suyu kaynatmanız gerekiyor. Daha sonra kaynayan suyu kenara alın ve ilk sıcağını atmasını bekleyin. İçerisine diğer tüm malzemeleri ekleyin ve güzel bir şekilde karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı kolay bir şekilde kullanabilmek için temiz bir sprey şişesinin içine koyun ve ihtiyaç duydukça gönül rahatlığıyla kullanın.

Üç malzemeden oluşan doğal dezenfektan nasıl hazırlanır?

Elinizde az malzeme varsa bu tarif tam size göre. Bu ekonomik tarifi hazırlamak için bir su bardağı beyaz sirke, bir su bardağı temiz içme suyu ve yaklaşık on beş damla lavanta yağına ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri bir kap içerisinde güzel bir şekilde karıştırın ve daha sonra temiz bir sprey şişesinin içerisine koyun. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalamayı unutmayın. Bu sayede malzemeler güzel bir şekilde karışacaktır.

Etil alkollü dezenfektan nasıl hazırlanır?

Bu dezenfektanı hazırlamak için %70 Etil alkol, %30 saf su ve on damla limon yağına ihtiyacınız olacak. %70'i etil alkol, %30'u saf su olacak şekilde bir karışım hazırlayın. Daha sonra karışımın içerisine limon yağını da ilave edin ve güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra karışımı temiz bir sprey şişesinin içerisine koyun.

Uzmanlar ve doktorlar elimizi su ve sabun kullanarak yirmi saniye boyunca yıkarsak virüsten korunabileceğimizi söylüyor. Fakat elinizi yıkamaya müsait bir ortamda değilseniz tarifini verdiğimiz dezenfektanları kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.