Pratik Aşure Tarifleri Neler? Lezzetli Aşure Yapımı
Aşure gününe özel kolay tarifler neler? Aşure nasıl yapılır? Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır. Lezzetli vitamin deposu olan aşure tarifi hakkında detaylara değineceğiz. İşte merak edilen detaylar…
2022-08-08 14:50:09
Aşure Tarifi İçin Malzemeler
İçi için:
- 250 gram buğday
- 4,5 litre sıcak su
- 100 gram pirinç
- 1 adet portakal kabuğu
- 1 adet limon kabuğu
- 2 adet orta boy elma
- 4 yemek kaşığı kuru üzüm
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 1 su bardağı nohut
- 1/2 su bardağı çiğ badem
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 10 adet kuru kayısı
- 900 gram toz şeker
- 10 adet karanfil
- Karanfili kaynatmak için 1 su bardağı su
- 1 avuç fındık
- 1 avuç ceviz
Üzerini süslemek için:
- 1 adet ayıklanmış nar
- 1/2 su bardağı Antep fıstığı
- 5 adet kuru incir
- 2 yemek kaşığı tarçın
- 1 yemek kaşığı susam
- 1/2 su bardağı çiğ badem
- 1/2 su bardağı fındık
Aşure Yapılışı;
- 250 gram buğdayı derin ve geniş bir tencereye aktarın.
- Üzerine 1 litre sıcak su ilave edin.
- Kısık ateşte yarım saat pişmeye bırakın.
- Buğdayın üzerine tekrar 1 litre su ekleyin. Ardından 1 saat daha kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Daha sonra 100 gram pirinç, 1'er adet portakal ve limon kabuğu ile birlikte 1,5 litre su daha ekleyin. Ardından ocağı altını kapatıp 3 saat oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.
- Dinlenmiş olan karışıma 1 litre sıcak su ilave edin. Ardından 2 adet soyulmuş küp doğranmış elma ve 4 yemek kaşığı kuru üzümü ilave edin ve karıştırın.
- 1 su bardağı haşlanmış nohut ve 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulyeyi de karışıma ekleyin.
- Yarım su bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er avuç fındık, ceviz ve doğranmış kuru kayısıyı tencereye art arda ekleyin ve karıştırın.
- 900 gram toz şekeri ve bir cezvede 10 adet karanfil ile kaynattığınız 1 su bardağı suyu da tencereye ekledikten sonra kısık ateşte sürekli olarak karıştırarak yarım saat kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp, aşureyi yaklaşık 2 saat ılımaya bırakın.
- Aşure ılındıktan sonra servisinizi yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
YORUMLAR (0)