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TIMETURK / GENEL / Pratik akşam yemeği tarifleri neler? Lezzetli akşam yemeği menüsü

Pratik akşam yemeği tarifleri neler? Lezzetli akşam yemeği menüsü

Bugün ne yapsam? Akşama ne pişirsem? Diye düşünen ev hanımlarına özel kolay ve birbirinden lezzetli yemek tariflerini sizler için derledik.

17 Dakika Önce
2022-07-24 15:40:19
Pratik akşam yemeği tarifleri neler? Lezzetli akşam yemeği menüsü

Akşam yemeklerinin olmazsa olmazı lezzetli yemek tarifleri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde. İşte detaylar.

PRATİK AKŞAM YEMEĞİ TARİFLERİ

Hünkâr Beğendi Tarifi İçin Malzemeler

Et için:

  • 600gramkuzu but
  • 2adetorta boy kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 3yemek kaşığızeytinyağı
  • 3adetorta boy domates
  • 1yemek kaşığıdomates salçası
  • 2su bardağısıcak su
  • 1çay kaşığıtuz

Beğendi için:

  • 1/2su bardağıkaşar peyniri
  • 1yemek kaşığıtereyağı
  • 1,5su bardağısüt
  • 4adetorta boy patlıcan
  • 1,5yemek kaşığıun
  • 1çay kaşığıtuz
  • 1çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber

Kadınbudu Köfte Tarifi İçin Malzemeler

Kadınbudu için:

  • 500gramorta yağlı kıyma
  • 1adetyumurta
  • 1adetkuru soğan
  • 2dişsarımsak
  • 1/2su bardağıhaşlanmış pirinç
  • 1,5çay kaşığıtuz
  • 1,5çay kaşığıkarabiber
  • 1,5çay kaşığıkimyon
  • 1/2su bardağıun

Köfteleri kızartmak için:

  • 1su bardağıAyçiçek yağı
  • 1su bardağıgaleta unu
  • 2adetyumurta(çırpılmış)

Su Böreği Tarifi İçin Malzemeler

5adetyufka

İçi için:

  • 250gramtereyağı
  • 1adetyumurta
  • 250grambeyaz peynir
  • 250gramrendelenmiş kaşar peyniri
  • 1su bardağısüt
  • 3yemek kaşığıyoğurt
  • 1şişesoda
  • 5dalmaydanoz
  • 1paketkabartma tozu

Üzeri için:

  • 1adetyumurta
  • 1yemek kaşığıyoğurt
  • 1yemek kaşığısıvı yağ

Perde Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

  • 4yemek kaşığıtereyağı
  • 2,5su bardağıbaldo pirinç(yıkanmış, süzülmüş)
  • 5su bardağısıcak tavuk suyu
  • 1adethaşlanmış tavuk
  • 3yemek kaşığıdolmalık fıstık
  • 2yemek kaşığıkuş üzümü
  • 1tatlı kaşığıtuz
  • 1çay kaşığıtoz kırmızı biber
  • 1çay kaşığıkarabiber
  • 1çay kaşığıyenibahar

Kalıpları yağlamak için:

  • 100gramtereyağı
  • 100gramçiğ badem(kabukları soyulmuş)

Hamuru için:

  • 100gramtereyağı
  • 2adetyumurta
  • 3yemek kaşığıyoğurt
  • 1çay kaşığıtuz
  • 2,5su bardağıun

KOLAY YAPILABİLECEK AKŞAM YEMEKLERİ NEDİR?

  • Pirinçli Domates Yemeği.
  • Terbiyeli Tavuk Pirzola.
  • Tavuklu Çökertme Kebabı Tarifi
  • Köfteli Rulo Sebze Kebabı ...
  • Güveçte Kaşarlı Mantarlı Tavuk Sote.
  • Et Sote.
  • Ispanağın En Lezzetli Hali Ispanak Graten Tarifi
  • Fırında Tavuk Pirzola.
  • Fırında Makarna Beşamel Soslu.
  • Portakallı Brüksel Lahanası
  • Fırında Tavuk But.
  • Yemeklik Sebze Suyu.
  • Brokoli Mücver.
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