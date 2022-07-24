Pratik akşam yemeği tarifleri neler? Lezzetli akşam yemeği menüsü
Bugün ne yapsam? Akşama ne pişirsem? Diye düşünen ev hanımlarına özel kolay ve birbirinden lezzetli yemek tariflerini sizler için derledik.
2022-07-24 15:40:19
Akşam yemeklerinin olmazsa olmazı lezzetli yemek tarifleri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde. İşte detaylar.
PRATİK AKŞAM YEMEĞİ TARİFLERİ
Hünkâr Beğendi Tarifi İçin Malzemeler
Et için:
- 600gramkuzu but
- 2adetorta boy kuru soğan
- 4 diş sarımsak
- 3yemek kaşığızeytinyağı
- 3adetorta boy domates
- 1yemek kaşığıdomates salçası
- 2su bardağısıcak su
- 1çay kaşığıtuz
Beğendi için:
- 1/2su bardağıkaşar peyniri
- 1yemek kaşığıtereyağı
- 1,5su bardağısüt
- 4adetorta boy patlıcan
- 1,5yemek kaşığıun
- 1çay kaşığıtuz
- 1çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber
Kadınbudu Köfte Tarifi İçin Malzemeler
Kadınbudu için:
- 500gramorta yağlı kıyma
- 1adetyumurta
- 1adetkuru soğan
- 2dişsarımsak
- 1/2su bardağıhaşlanmış pirinç
- 1,5çay kaşığıtuz
- 1,5çay kaşığıkarabiber
- 1,5çay kaşığıkimyon
- 1/2su bardağıun
Köfteleri kızartmak için:
- 1su bardağıAyçiçek yağı
- 1su bardağıgaleta unu
- 2adetyumurta(çırpılmış)
Su Böreği Tarifi İçin Malzemeler
5adetyufka
İçi için:
- 250gramtereyağı
- 1adetyumurta
- 250grambeyaz peynir
- 250gramrendelenmiş kaşar peyniri
- 1su bardağısüt
- 3yemek kaşığıyoğurt
- 1şişesoda
- 5dalmaydanoz
- 1paketkabartma tozu
Üzeri için:
- 1adetyumurta
- 1yemek kaşığıyoğurt
- 1yemek kaşığısıvı yağ
Perde Pilavı Tarifi İçin Malzemeler
- 4yemek kaşığıtereyağı
- 2,5su bardağıbaldo pirinç(yıkanmış, süzülmüş)
- 5su bardağısıcak tavuk suyu
- 1adethaşlanmış tavuk
- 3yemek kaşığıdolmalık fıstık
- 2yemek kaşığıkuş üzümü
- 1tatlı kaşığıtuz
- 1çay kaşığıtoz kırmızı biber
- 1çay kaşığıkarabiber
- 1çay kaşığıyenibahar
Kalıpları yağlamak için:
- 100gramtereyağı
- 100gramçiğ badem(kabukları soyulmuş)
Hamuru için:
- 100gramtereyağı
- 2adetyumurta
- 3yemek kaşığıyoğurt
- 1çay kaşığıtuz
- 2,5su bardağıun
KOLAY YAPILABİLECEK AKŞAM YEMEKLERİ NEDİR?
- Pirinçli Domates Yemeği.
- Terbiyeli Tavuk Pirzola.
- Tavuklu Çökertme Kebabı Tarifi
- Köfteli Rulo Sebze Kebabı ...
- Güveçte Kaşarlı Mantarlı Tavuk Sote.
- Et Sote.
- Ispanağın En Lezzetli Hali Ispanak Graten Tarifi
- Fırında Tavuk Pirzola.
- Fırında Makarna Beşamel Soslu.
- Portakallı Brüksel Lahanası
- Fırında Tavuk But.
- Yemeklik Sebze Suyu.
- Brokoli Mücver.
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