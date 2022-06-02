Poyraz Berkay Matoğlu: “Yaşam Alanlarında Konfor ve Lüks Bir Arada Olmalı!”

Yaşam alanlarında konfor ve lüksün bir arada olmasının bir hayli önemli olduğunu, bu nedenle özellikle son dönemlerde bu tür konutlarda artışlar yaşandığını belirten Emay Group İnşaat Yöneticisi Poyraz Berkay Matoğlu, “Yeni nesil konutlar son zamanlarda oldukça fazla talep görüyor. Pek çok kişi, lüks detaylara sahip yaşam alanlarına ulaşmak istiyor. Bunun yanı sıra estetik ve modern detaylarla bezeli yaşam alanlarının da dikkat çektiğini söylemek mümkün.” ifadelerinde bulundu.

İnşaat sektöründe her zaman yeniliklerin meydana geldiğini, bu yeniliklere ayak uydurmanın önemli olduğunu belirten Poyraz Berkay Matoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz inşaat sektörü, birçok sektör için önemli. Bu nedenle inşaat sektöründe yeni gelişmelerin meydana geldiğini gözlemliyoruz. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yenilikçi konutlar inşa ediliyor. Konut almak isteyenlerin bu konuya büyük bir hassasiyet gösterdiklerini bildiğimiz için her bir konut projemizi taleplere uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Gerek Emay Küçükköy gerekse Emay Orman projelerimiz müşteri taleplerini karşılama konusunda bir hayli başarılı.”

Yeni Nesil Konutlar Talep Görüyor

Son zamanlarda genellikle yeni nesil konutların talep gördüğünü belirten Poyraz Berkay Matoğlu, konuyla ilgili şu sözlerle değerlendirmelerde bulundu: “İnsanlar, yaşam alanları içerisinde kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmek istiyor. Ayrıca birçok şeye aynı anda ulaşmak ve konforlu bir yaşantı içerisinde olmak da önemli. Emay Orman projemiz, kullanıcıların doğa ile baş başa kalabilecekleri bir alan içerisinde yaşantılarını sürdürmesini mümkün kılıyor. TEM otoyoluna komşu bir konumda bulunan konutlarımız, aynı zamanda çeşitli sağlık kuruluşlarına da bir hayli yakın. Amacımız, insanların pek çok olanaktan yararlanabilmesini sağlamak.”

Yaşam Alanlarında Konfor Çok Önemli

Yaşam alanlarında konforun önemli olduğunu belirten Poyraz Berkay Matoğlu, konforlu ve estetik yaşam alanları oluşturduklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında bu hususa vurguda bulunan Matoğlu, “Şehir ile doğanın bir araya geldiği alanlarda bulunan konutlarımız, kullanıcıların hem doğaya hem de şehir merkezine yakın olmasını sağlıyor. Böylelikle birçok insan, istedikleri münzevi yaşantı içerisinde yer alma şansı elde ediyor. Bunun yanı sıra İstanbul'un canlı ve hareketli yaşantısını da müşterilerimize sunuyoruz.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı. .