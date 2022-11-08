Powerball Türkiye'den oynanır mı? Powerball nedir? Powerball büyük ikramiye çıktı mı? soruları son zamanlarda pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 1.9 milyar dolar para dölü veren şans oyununa büyük ikramiyede yeni rekorların kırılması da muhtemel

Powerball Türkiye'den oynanır mı? Powerball nedir? Powerball büyük ikramiye çıktı mı? soruları son zamanlarda pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 1.9 milyar dolar para dölü veren şans oyununa büyük ikramiyede yeni rekorların kırılması da muhtemel.

ABD'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Powerball'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 1.9 milyar dolara yükseldi.

Powerball Türkiye'den oynanır mı?

ABD'de büyük ikramiyede rekor kıran Powerball ülkemizde oynanmaz.

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