Powerball Türkiye'den oynanır mı? Powerball nasıl, nereden oynanır? Powerball Türkiye'de var mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok oynanan şans oyunlarından olan Powerball büyük ikramiyesi ile dudak uçuklatıyor. 6 bilmenin oldukça zor olduğu Powerball oyununda büyük ikramiye 1.9 milyar dolara yaklaştı. Türkiye ve dünya basınında geniş yer edinen Powerball büyük ikramiyesi hayalleri süslerken oyunun Türkiye'den oynanıp oynanmayacağı da merak konusu oldu. Peki Powerball Türkiye'den nasıl oynanır?

ABD'nin en popüler şans oyunlarından Powerball bu haftada 6 bilen çıkmayınca rekor büyük ikramiyeye ulaştı. Powerball'de büyük ikramiye 1.9 milyar dolara çıktı. Büyük ödülü kazanan dünyanın en zenginleri arasına adını yazdırabilecek. Durum böyle olunca dünya ve ülkemiz basınında da Powerball çılgınlığına geniş yer verildi. Powerball Türkiye'den oynanır mı? Powerball nasıl, nereden oynanır? Powerball Türkiye'de var mı? soruları ise pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Powerball Türkiye'den oynanır mı?

Powerball Türkiye'den oynanmaz. İnternette yer alan iddialara güvenmeyiniz. Powerball oynamak için ABD'de bir tanıdığınızın olması yada ABD'ye gitmeniz gerekiyor. ABD'nin en popüler şans oyunlarından Powerball'de büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaştı. Powerball jackpotta bir hafta daha 6 bilen çıkmadı. Powerball oyununda 6 bilmek oldukça zor bir ihtimaldir.

Powerball nasıl, nereden oynanır?

Powerball biletleri 45 eyalet, DC, Porto Riko ve Amerikan Virgin Adaları'nda satılıyor. Powerball ülkemizden oynanmaz. Powerball ABD'de oynanan bir şans oyunudur.

Powerball Türkiye'de var mı?

Dünyanın en popüler şans oyunlarından ve en büyük ikramiyeyi veren şans oyunlarından olan Powerball Türkiye'de yoktur. Türkiye'den Powerball oynanamaz.

Powerball nasıl oynanır?

Powertball'de 2 kümeden toplamda 6 sayılı bilmek gerekiyor. Öncelikle Beyaz kümede 69 rakamdan 5 rakamı tutturmak gerekiyor. Bunun yanında 26 rakamdan oluşan diğer kümeden de sadece 1 sayıyı tuturmak gerekiyor. iki kümeden 6'yı tutturanlara büyük ikramiye verilir.

Powerball fiyatı ne kadar?

1.9 milyar dolarlık büyük ikramiye ile rekor kıran Powerball tanesi 2 dolardır.

Powerball kaç bilince büyük ikramiye verir?

Powerball'de büyük ikramiye kazanmak için 6 bilmek gerekiyor. Powerball'de 6 rakamı da tuttuma ihtimali 292,2 milyonda 1'dir.1 ile 69 arasında 5 sayı ve 1 ile 26 arasında 1 sayının seçildiği powerball da altı sayının tamamının bilinmesi gerekiyor.

Powerball hakkında

Powerball, 45 eyalet, DC, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları tarafından sunulan bir Amerikan piyango oyunudur. Çok Devletli Piyango Derneği (MUSL) tarafından koordine edilmektedir. 19 Nisan 1992'deki açılış çekilişinden 21 Ağustos 2021'e kadar, Powerball çekilişleri haftada iki kez (Çarşamba ve Cumartesi) yapıldı; 23 Ağustos 2021'de üçüncü bir haftalık çekiliş (Pazartesi günleri yapılır) eklendi. Çekilişler her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı 22:59'da yapılır. 7 Ekim 2015'ten bu yana oyun, kazanan sayıların seçildiği 5/69 (beyaz toplar) + 1/26 (Powerballs) matrisini kullandı ve bu, oyun başına bir jackpot kazanmanın 292.201.338'de 1'lik oranıyla sonuçlandı.