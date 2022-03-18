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TIMETURK / GENEL / Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? I CANLI

Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? I CANLI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz'in konuğu olacak. Milli heyecan yaklaşırken birçok kişi Portekiz-Türkiye maçının detaylarını araştırıyor... Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? I CANLI İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-18 16:58:35
Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? I CANLI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz'in konuğu olacak. Milli heyecan yaklaşırken birçok kişi Portekiz-Türkiye maçının detaylarını araştırıyor... Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? I CANLI İşte detaylar...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye, 24 Mart Perşembe TSİ 22.45'te Portekiz'in konuğu olacak. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan mücadelede A Milli Takım, puanlar ile dönmek istiyor.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'da Türkiye topladığı 21 puanla grubu Hollanda'nın arkasından ikinci sırada tamamlamıştı. A Grubu'nda mücadele eden Portekiz ise 17 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, elemelerde adını bir üst tura yazdırması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart Salı günü karşılaşacak.. .

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