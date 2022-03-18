Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? I CANLI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz'in konuğu olacak. Milli heyecan yaklaşırken birçok kişi Portekiz-Türkiye maçının detaylarını araştırıyor... Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? I CANLI İşte detaylar...