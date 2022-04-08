Portakallı Islak Kurabiye tarifi nedir? Islak kurabiyenin püf noktaları...

Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi tatlılar birçok kişi tarafından zevkle tüketiliyor. Tüm gün yorgun ve bitkin kalan vucüd iftar ile birlikte bir cansuyu bulsada gün içerisinden insülin seviyesinin azalması tatlı ihtiyacını arttırıyor. İşte tam bu noktada akşam keyfinize eşlik edecek bir tarif ile sizlerleyiz... Portakallı Islak Kurabiye tarifi nedir? Portakallı Islak Kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiyenin püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi tatlılar birçok kişi tarafından zevkle tüketiliyor. Tüm gün yorgun ve bitkin kalan vucüd iftar ile birlikte bir cansuyu bulsada gün içerisinden insülin seviyesinin azalması tatlı ihtiyacını arttırıyor. İşte tam bu noktada akşam keyfinize eşlik edecek bir tarif ile sizlerleyiz... Portakallı Islak Kurabiye tarifi nedir? Portakallı Islak Kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiyenin püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

PORTAKALLI ISLAK KURABİYE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 adet yumurta

125 gram tereyağ yada margarin oda sıcaklığında

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tane portakal kabuğu rendesi

1 çay bardağı pudra şekeri

1 vanilya

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un yinede kontrollü koyun

Şerbeti için

PORTAKALLI ISLAK KURABİYE NASIL YAPILIR?

- İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlamak için kolları sıvıyoruz. Portakalı sıkıp suyunu uygun bir tencereye alıyoruz şeker ekleyip ocakta kaynatıp soğuması için kenara alıyoruz.

- Un hariç bütün malzemeleri uygun bir kaba alıyoruz birbiri ile içiçe geçecek şekilde karıştırıyoruz.

- Sonra yavaş yavaş unumuzu ilave ederek uygun kıvamı elde edene kadar ekleyip, karıştırıyoruz.

- Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz.

- Yağlı kağıtlı fırın tepsinin üzerine hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri yerleştiriyoruz.

- Önceden ısıtılımış 180 derece fırında 20 dakika süreli pişiriyoruz.

- Kurabiyeler piştikten sonra, onları portakallı şerbete sokup bir banyo yaptırıyoruz. Daha sonra tekrar tepsiye diziyoruz. Bu işlemi tüm kurabiyelere uyguluyoruz.

- Deneyecek olan takipçilerimize şimdiden afiyet olsun.

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