Portakalın kabuklarını atmayın!

C vitamini deposu portakalın seveni çok. Suyunu sıkıp içiyor, dilimleyip afiyetle yiyoruz. Peki ya kabukları? Kabuklarını genelde çöpe atıyoruz. Fakat haberimizi okuduktan sonra bir daha portakalın kabuklarını çöpe atacağınızı düşünmüyoruz. Buyurun haberimize...



Hepimiz biliriz "Vitamini kabuğunda" sözünü. Portakalın da kabuğu birçok vitamin içerir. Severek yediğimiz, suyunu sıkıp içtiğimiz portakal meyvesinin kabuklarını çöpe atmak büyük bir hatadır. Genellikle hamur işlerine kattığımız portakal kabuğunun çok başka kullanım alanları da mevcut.

Portakal kabukları vitamin ve mineralden zengindir. Ayrıca kabuklar antioksidan özelliktedir. Portakal kabuğundan ev yapımı öksürük şurubu hazırlayarak mevsim geçişlerinde yaşanan hastalıklarda kullanabilmeniz mümkündür. 1 tane portakalın kabuğunu küçük küçük doğrayın. Tencereye koyup üzerine su ekleyip kaynatın ve ocaktan alıp ılınmasını sağlayın. Daha sonra içine bal ilave edip için. Bu şuruk sayesinde balgam atabilecek ve öksürükten kurtulacaksınız.

Portakal kabuğundan çok nefis şekerlemeler hazırlayabilirsiniz. İnce şeritler halinde kestiğiniz portakal kabuklarını tencereye koyup üzerine su ekleyin ve kaynatın. 10 dakika kaynadıktan sonra suyunu süzün ve kabuklara tekrar su ekleyip kaynatın. Bu işlemi 3 kez tekrar edince kabukların acısı çıkacaktır. Daha sonra portakal kabuklarının üzerine 1 veya 1,5 su bardağı şeker ve 1 su bardağı su ekleyip pişirin. Kabuklar yumuşayınca süzdürüp portakal kabuklarını kenara alın ve ılınınca şekere bulayın. Benmari usulüyle erittiğiniz çikolataya da batırabilirsiniz. Afiyet olsun.

Portakal kabuğundan çok güzel bir oda kokusu da hazırlayabilirsiniz. Portakalı yatay bir şekilde ortadan kesin. İçerisindeki sulu kısmı çıkarın ve bir çanak oluşturun. Daha sonra içerisine bolca kaya tuzu koyun ve odanızın bir köşesine yerleştirin. Odanız mis gibi kokacaktır.

Portakal kabuğu içerisindeki sitrik asit sayesinde dişlerinizi beyazlatır.

Bir şişeye biraz sirke ekledikten sonra portakal kabuklarını içine koyup birkaç hafta buzdolabında beklettiğinizde doğal bir deterjan elde edebilir be bu deterjanı yüzey temizliğinde kullanabilirsiniz.

Portakaldan bir çanak oluşturduktan sonra içerisine sıvı yağ ve bir fitil koyduktan sonra doğal bir mum elde edebilirsiniz.

2 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesine yarım tatlı kaşığı karbonat kattıktan sonra üzerine kıvam alacak kadar gül suyu ilave edip ortaya çıkan karışımı cilt maskesi olarak kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.