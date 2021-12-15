Portakal kabuğuyla tüylerinizden kurtulun!

İstenmeyen tüyler özellikle kadınların korkulu rüyasıdır. Onlardan kurtulmak gerçekten çok zordur. Kremler, lazer epilasyonlar, iğneli epilasyonlar dahi onlardan bizi tam olarak kurtaramaz. Sizlere tüylerinizden kurtulmak için bazı önerilerimiz olacak...



İstenmeyen tüylerden kurtulmak çok zordur. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bizi onlardan kesin olarak kurtarabilecek bir yöntem hala mevcut değil. Fakat bazı doğal yöntemler kullanarak onlardan kurtulabilirsiniz...

Tuz ve limon ile nasıl doğal tüy dökücü hazırlanır?

Bu yöntem sayesinde tüylerin kök kısımlarını zayıflatıp zaman içerisinde onları azaltabilirsiniz.

Bunun için bir tane taze sıkılmış limonun suyuna ve iki çay kaşığı kadar tuza ihtiyacınız olacak. Bir tane limonun suyunu bir kaseye sıkın ve içerisine tuzu ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra tüylerden temizlediğiniz bölgeye bu karışımı uygulayın. Karışımın köklere nüfuz etmesini sağlayın. Yaklaşık üç saat bu karışımı cildinizde bekletin. Bu uygulamayı tüyler yeniden çıkmaya başlayana kadar yapabilirsiniz. Bu sayede istenmeyen tüyleriniz azalmaya başlayacaktır.

Karışım cildinizin kaşınmasına ve yanmasına sebep olacaktır. Bu normaldir. Fakat kaşıntı ve yanma çok ciddi boyutlardaysa, cildinizde çok fazla kızarıklık oluşursa karışımı cildinizden temizleyin.

Portakal kabuğuyla doğal tüy dökücü nasıl hazırlanır?

Tıpkı limon gibi portakal da doğal tüy dökücü olarak kullanılabilir.

Bunun için bir tane orta boy portakalın kabuklarına ve bir çorba kaşığı zeytinyağına ihtiyacınız olacak.

Bir portakalı alın ve beyaz kısımları gelmeyecek şekilde kabuklarını soyun. Bu kabukları mutfak robotu kullanarak püre haline getirin ve içerisine zeytinyağını ekleyip bir süre daha karıştırın. Karışım, krema kıvamına gelince hazır demektir. Tüylerden temizlediğiniz bölgeye karışımı sürün ve bu şekilde yaklaşık bir saat bekletin. Sürenin sonunda ılık suyla güzel bir şekilde durulayın. Bu uygulamayı haftada iki defa uygulayarak tüylerinizden zaman içerisinde kurtulabilirsiniz.

Yumurta akı, mısır unu ve toz şeker kullanarak doğal tüy dökücü nasıl hazırlanır?

Bu tüy dökücü için bir tane yumurtanın akı, bir çorba kaşığı mısır unu ve bir çorba kaşığı toz şekere ihtiyacınız olacak. Yumurtanın akını sarısından ayırın ve bir kaseye alın. Yumurta akının içerisine mısır unu ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Karışım homojen bir hal alınca tüylerden temizlediğiniz bölgeye masaj yaparak uygulayın. Karışım kuruyup yumurta akının verdiği gerginliği hissedene kadar bekleyin. daha sonra ılık suyla temizleyin. Haftada beş defa düzenli bir şekilde uygulayarak tüylerinizin azalmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.