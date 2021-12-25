Portakal evde nasıl kurutulur?

Portakalı yaz aylarında çok bulamıyor, kışın ise domates, erik, kayısı çekiyor canımız. Mevsiminde sofralarımıza konuk olan sebze ve meyveler, mevsimi değilken de tüketilebilmesi için kurutulabiliyor. Kurutma yöntemi oldukça eski bir gelenek. Peki evde nasıl kurutma işlemi yapabiliriz? Sizler için araştırdık...



Mevsimi değilken de sebze ve meyveleri tüketebilmek için çok eski zamanlardan beri onları kurutuyoruz. Patlıcan, domates, erik, üzüm, portakal, çilek, domates, biber... Eskiden bunları güneş sayesinde kurutup her mevsim tüketebiliyorduk. Şu an herkesin güneşte kurutma şansı maalesef yok. Fakat evlerde de kurutma işlemi başarıyla yapılabiliyor.

Patlıcan nasıl kurutulmalı?

Kurutmak üzere satın aldığınız patlıcanları güzel bir şekilde yıkayın, saplarını kesin ve üç parçaya doğrayın. Patlıcanların içerisindeki etli kısmı bir kaşık yardımıyla çıkarın. İsraf etmek istemiyorsanız patlıcanın iç kısımları da kurutabilirsiniz. İçlerini oyduğunuz patlıcanları tuzlu suyun içerisine koyun ve yaklaşık beş dakika bekletin. Tuzlu su patlıcanın acılığını alacaktır. Temin ettiğiniz pamuklu ipi yorgan iğnesinden geçirin. Daha sonra bu iğneyi patlıcanların asından geçirin. Patlıcanları aralıklı olarak ipe dizdikten sonra balkonunuza asarak kurumaya bırakın. Havanın durumuna göre patlıcanlar yaklaşık iki hafta içerisinde kuruyabilir.

Dolmalık biber nasıl kurutulmalı?

Dolmalık biberlerin içerisindeki tohumları çıkarın ve içini güzel bir şekilde yıkayın. İçerisinde çekirdek kalmamasına özen gösterin. Ardından bir iğneye pamuklu ip geçirin ve biberlerin içinden geçirin. Güneş gören bir yere asın ve kurumaya bırakın. Biberler pembe halini aldığında güneşten alabilirsiniz. Aldıktan sonra serin bir odada muhafaza edin. Üzerini bir bezle kapatarak saklayabilirsiniz.

Mısır nasıl kurutulmalı?

Mısırın kabuğunu soyun, püsküllerini kesin ve soğuk su ile yıkayın. Mısır çok tanecikli olduğu için kuruması çok zaman almaktadır. Fakat evde fırında altı saat içerisinde kurutabilirsiniz. Fırını en düşük sıcaklığa ayarlayın. Fırın ısınırken mısırları dört dakika boyunca kaynar suyun içerisinde bekletin. Beklettikten sonra mısır tanelerini bir havlunun üzerine çıkarın. Yaklaşık yarım saat açık havada kurutun. Pişirme tepsisine mısır tanelerini eşit miktarda yayın. Kuruma süresi yaklaşık altı saat sürecektir. Tepsiyi fırından çıkartınca oda sıcaklığında kurutun ve hava almayan saklama kabında muhafaza edin.

Portakal nasıl kurutulmalı?

Portakalları güzel bir şekilde yıkayın ve sonra dilimleyin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisin üzerine dilimlediğiniz portakalları üst üste gelmeyecek şekilde dizin ve fırını tepsiye koyun. Atmış dereceye ayarladığınız fırında, altlı üstlü yanacak şekilde kurumaya bırakın. Kırk beş dakika arayla fırınınızın kapağını yarım bir şekilde açık bırakın bu sayede içerdeki hava dışarı çıkacaktır. Dört ila altı saat arasında portakallar kuruyacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.