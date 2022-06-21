Porçay kimdir? Porçay neden ceza aldı? Porçay tutuklandı mı? Porçay ne yaptı, ne dedi? Youtuber ve sosyal medya fenomeni Porçay yayınladığı bir videoda uyuşturucu özendirmek suçlamasıyla yargılanıyordu. Porçay hakkında mahkeme kararını verdi. Genç Yotuber'a vido yüzünden 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi. Porçay ise açıklamasında 'Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım.' dedi. Hapis cezası sosyal medyada da oldukça fazla tartışıldı. Peki Porçay kimdir ve neden hapis cezası aldı?

Porçay kimdir? Porçay neden ceza aldı? Porçay tutuklandı mı? Porçay ne yaptı, ne dedi? Youtuber ve sosyal medya fenomeni Porçay yayınladığı bir videoda uyuşturucu özendirmek suçlamasıyla yargılanıyordu. Porçay hakkında mahkeme kararını verdi. Genç Yotuber'a vido yüzünden 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi. Porçay ise açıklamasında "Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım." dedi. Hapis cezası sosyal medyada da oldukça fazla tartışıldı. Peki Porçay kimdir ve neden hapis cezası aldı?

Sosyal medya fenomeni ve Youtuber olarak bilinen Porçay hakkında verilen kararı üzüntüyle duyurdu. Porçay açıklamasında bugün Twitter üzerinden istinaf mahkemesinden cevap geldiğini ve cezanın hukuka uygun bulunduğunu söyledi. Dosya için duruşma açılmadığını aktaran Youtuber, Twitter üzerinden şunları dedi: “Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim.” dedi.

Porçay neden ceza aldı?

Porçay çektiği bir video parodi nedeniyle ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek' suçlamasıyla yargılanıyordu. Porçay, 18 Şubat 2021'de dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahekemede Porçay'ı üzen bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomen Erkan Porçay'a 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi.

Porçay tutuklandı mı?

Porçay'ın avukatı Ali Gül "Şimdi bu genci hapse atacaklar. Denetimli serbestlikle birkaç gün içinde dışarı çıkacağını umuyoruz. Artık bunu bile kesin bulamıyoruz. Bu birkaç gün bile en ufak bir şey yapmamış gencecik bir insanın psikolojisini darma duman etmek için yeterli. " dedi. Avukat Gül, kararı istinafa taşıyacaklarını bildirmişti.

Porçay kimdir?

Porçay (Erkan Porçay) Yotuber ve sosyal medya fenomenidir. Porçay son olarak çektiği bir video ile gündeme geldi.

Porçay 24 Kasım 1996 yılında dünyaya geldi İstanbul'da doğan Porçay üniversite eğitimine devam ediyor.

18 Şubat 2021'de Rapçi Ezhel'in bir şarkısına çektiği parodi klibinde insanları uyuşturucu kullanımına özendirmek gerekçesiyle yargılandı ve hakkında 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi.

6 Nisan 2015'de açtığı YouTube kanalında parodi ve kara mizah şeklindeki videoları ile biliniyor.

Porçay'ın Youtube'da 1 milyona yakın abonesi bulunuyor.

Porçay yeni albümü "Bozdu" ile geri dönüş yapmıştır.

Ne olmuştu?

Porçay'ın ismi geçtiğimiz yıl yayınladığı bir video ile duyulmuştu. Porçay, 18 Şubat 2021'de Rapçi Ezhel'in bir şarkısına çektiği parodi klibinde insanları uyuşturucu kullanımına özendirmek gerekçesiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Porçay'ın 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi videosu sebebiyle, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Porçay hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. İstifa mahkemesi ise verilen cezayı onadı. .