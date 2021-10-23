POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 27. Dönem mülakat sonuçları PA ne zaman açıklanacak? Polis olma hayalini kuran binlerce kişi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ön sağlık kontrolünden geçti. Ardından fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavlarına giren polis adayları mülakat sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyordu.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 27. Dönem mülakat sonuçları PA ne zaman açıklanacak? Polis olma hayalini kuran binlerce kişi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ön sağlık kontrolünden geçti. Ardından fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavlarına giren polis adayları mülakat sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyordu.

Polis olmanın hayalini kuran binlerce kişi POMEM'e girerek polis olma yolunda önemli bir virajı geride bırakmak istiyor. POMEM sınavlarında ter döken adaylar mülakat sonuçlarının açıklanacağı günü merakla bekliyor. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı için gerçekleşen 27. Dönem POMEM mülakatlarının sonuçları için adayların beklentisi ekim ayına yöneldi. Üç aşamadan geçerek seçilecek adaylar POMEM sonuçları sonrası kayıtlarını tamamlayacaklar.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. POMeM mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasındaki duyurular yakından takip edilmeli.

POMEM 27. Dönem mülakat sonuçları PA ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman hangi tarihte açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM 27. dönem mülakat sonuçları için bekleyiş sürüyor.

POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar,POMEM sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

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POMEM mÜlakatları nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

1 Konu hakkında bilgi düzeyi,

2 Kendisinden istenileni kavrama,

3 Özgüveni,

4 İfade etme yeteneği,

5 Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere 5 ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM nedir?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.