Polis olma hayali kuran binlerce kişi 27. Dönem POMEM mülakat sınavlarına katıldı. Polis olma yolunda en önemli virajlardan biri olan POMEM mülakat sınavlarının sonuçları binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bir yandan sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da mülakat barajının kaç puan olduğunu araştırıyor. Peki POMEM mülakat sınavı baraj puanı kaç? POMEM mülakat sınavından en az kaç puan almak gerekiyor? POMEM mülakat barajı var mı?

Polis olma hayali kuran binlerce kişi 27. Dönem POMEM mülakat sınavlarına katıldı. Polis olma yolunda en önemli virajlardan biri olan POMEM mülakat sınavlarının sonuçları binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bir yandan sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da mülakat barajının kaç puan olduğunu araştırıyor. Peki POMEM mülakat sınavı baraj puanı kaç? POMEM mülakat sınavından en az kaç puan almak gerekiyor? POMEM mülakat barajı var mı?

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumu POMEM'e (Polis Meslek Egitim Merkezi) kabul edilmek için başvurularını yapan binlerce aday fizik yeterlilik sınavını geçerek mülakat sınavlarına girmeye hak kazandı. Mülakat sınavlarına giren adaylar ise sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. POMEM'e giriş sınavlarında son aşamaya gelen ve mülakat sınavına girenler sınavda baraj puanın olup olmadığını merak ediyor. Peki POMEM mülakat sınavı baraj puanı kaç? POMEM mülakat sınavından en az kaç puan almak gerekiyor?

POMEM mülakat sınavı baraj puanı kaç?

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Mülakat sınavı nasıl yapılır?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci AdayıOlur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci AdayıOlamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

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