POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvurusu için KPSS puan şatı var mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan POMEM 27. dönem mülakat sonuçlarının açıklanması beklenirken polis olmak isteyen ve POMEM sınavlarına başvurmak isteyen binlerce kişi 28. dönem POMEM başvurularının be zaman başlayacağını araştırıyor. Peki POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? 28. dönem POMEM başvurusunun başlaması için öncelikle 27. dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasını beklemek gerekiyor. 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 28. dönem başvurularına geçecek.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan POMEM 27. dönem mülakat sonuçlarının açıklanması beklenirken polis olmak isteyen ve POMEM sınavlarına başvurmak isteyen binlerce kişi 28. dönem POMEM başvurularının be zaman başlayacağını araştırıyor. Peki POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? 28. dönem POMEM başvurusunun başlaması için öncelikle 27. dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasını beklemek gerekiyor. 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 28. dönem başvurularına geçecek.

Polis olmanın hayalini kuran binlerce kişi POMEM başvuruları ile hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. 27. dönem POMEM başvuruları geride kaldı. Polis olmak için 28. dönem POMEM başvurusu yapmak isteyen polis adayları POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor.

POMEM 28. dönem başvuruları ne zaman başlayacak?

POMEM 27. dönem başvurularını tamamlayan ve ön sağlık testini ve fiziksel yeterlilik sınavını geçen adaylar POMEM mülakatlarına katıldı. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı için gerçekleşen 27. Dönem POMEM mülakatlarının sonuçları henüz açıklanmadı. POMEM 28. dönem başvuruları için öncelikle 27. dönem mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor. POMEM 28. sönem başvurularının önümüzdeki sene başlaması bekleniyor.

POMEM başvurusu için KPSS puan şatı var mı?

POMEM başvurularında KPSS şartı bulunuyor. POMEM başvurusu yapmak için belirlenen minimum puan sınırını aşmış olmak gerekiyor. İşte POMEM KPSS puan şartı;

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

POMEM nedir?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.