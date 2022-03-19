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Polislik başvurusunda aranan şartlar değişti

POMEM ve PMYO’lara başvuracak adaylarda aranacak niteliklerde de değişiklik yapıldı. Bu göre adaylarda aranacak şartlardaki ‘adayın kendisinin ve evli ise eşinin’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

2 Saat Önce
2022-03-19 08:30:21
Polislik başvurusunda aranan şartlar değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanlığı'ndan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yapılan yönetmelik değişiklikleri yayımlandı.

Buna göre; POMEM ve PMYO'da öğrenimin devam ettiği sırada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren maddeler, yürürlükten kaldırıldı. S

öz konusu maddeler kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu.

POMEM VE PMYO'LARA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLERDE DEĞİŞİKLİK

POMEM ve PMYO'lara başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi. 'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmamak' gibi adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki, 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. .

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