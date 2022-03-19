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TIMETURK / GENEL / Polislik başvuruları yeni şartlar nelerdir 2022? Polislik şartları değişti mi 2022?

Polislik başvuruları yeni şartlar nelerdir 2022? Polislik şartları değişti mi 2022?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikte eski kurallarda bazı yeni değişiklikler yapıldı... Polislik başvuruları yeni şartlar nelerdir? Polislik şartları değişti mi 2022? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-03-19 14:23:57
Polislik başvuruları yeni şartlar nelerdir 2022? Polislik şartları değişti mi 2022?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikte eski kurallarda bazı yeni değişiklikler yapıldı... Polislik başvuruları yeni şartlar nelerdir? Polislik şartları değişti mi 2022? İşte detaylar...

İç İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe gidildi. Adayların öğrenim sırasında evlenmeleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin 8. maddesindeki “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin;” ibaresi mevzuattan kaldırıldı.

Söz konusu maddeler kapsamında polis adayı, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, adayın hayatını birleştirmek istediği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğin gerçekleşmesinde bir unsur bulunmuyor kararı ortaya çıkıyordu.

POMEM ve PMYO'lara başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi. 'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmamak' gibi adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki, 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. .

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