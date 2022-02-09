İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından son aşamaya getirilen yönetmelik değişikliği ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde polisin şark görev süresi azalıyor. İşte Polislerin şark görevi değişti mi? Polislerin şark görevi nasıl oldu? Polislerin şark görevi nedir? sorusunun cevabı...

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, personelden gelen talep ve görüşler üzerine il ve ilçelerin yetkilerini yeniden gözden geçirdi.Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

İllerin ve ilçelerin görev sürelerini yeniden düzenleyen yönetmelik değişikliğinde sona gelindi.

İlerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere ilişkin görev süreleri düşürülecek.

Bu bölgelerde görev yapan 62 bin 630 personel yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler ise bu artıştan etkilenmeyecek.

ŞARK GÖREVİ KAÇ YILA DÜŞTÜ?

İkinci şark görevini yapmakta olan personel, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Ancak emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, şark görevini tamamlamış olacak.

Şark görevini bitirenler, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması için değerlendirmeye alınacak. Bunun yanı sıra şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınları bu haktan yararlanmaya devam edecek. Aynı zamanda mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakınları da bu kapsama dahil edilecek.

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