Polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Yaralılar var

Çatalca'da İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 13 polis memuru yaralandı. Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi.

İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 13 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bu arada Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 05.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddialara göre, 34 DAG 158 plakalı Mazlum Ç. yönetimindeki otomobille, 34 DTE 411 plakalı, Engin Çalar (43) yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çalar, bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalar'ın cenazesi Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen Mazlum Ç. de gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Üsküdar'da otomobil takla atıp taksiye çarptı: 1 yaralı

Öte yandan Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeritten gelen taksiye çarptı. Kazada taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DGS 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle Takla atan otomobil karşı istikametten gelen 34 TFL 10 plakalı taksiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan taksi sürücüsü tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle Nuh Kuyusu Caddesi Kadıköy istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Esenler'deki iki kazada 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Esenler'de TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda aynı noktada meydana gelen iki kazada ise 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, saat 00.15 sıralarında TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'ndan Otogar istikametine doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EOB 096 plakalı otomobil, önünde seyreden 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi. Kazanın ardından 34 EOB 096 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk dildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından minibüsten çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu-Otogar bağlantı yolunda trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Y.T.'nin kullandığı 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte bulunan 4 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM Otoyolu-Otogar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

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