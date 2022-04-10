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Polis Haftası ne zaman? Polis haftasının önemi nedir?

Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünde Polis Haftası her sene olduğu gibi 4-10 Nisan tarihleri ​​arasında kutlanmaya devam ediyor. Çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanan Polis Haftası'nın anlam ve önemi merak ediliyor. Peki, Polis Haftası'nın önemi nedir, nasıl ortaya çıktı?

28 Dakika Önce
2022-04-10 18:06:34
Polis Haftası ne zaman? Polis haftasının önemi nedir?

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümünde Polis Haftası'nın anlam ve önemi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, Polis Haftası'na dair merak edilenler...

Türk Polis Teşkilatı, modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuş; 'Polis' adı ile kurulan teşkilatın görevleri ise yine aynı tarihte yayınlanmış olan Polis Nizamnamesi'nde ifade edilmiştir. Yabancı elçiliklere de duyurulan bu kuruluşun ardından, huzurun ve güvenliğin devamlılığı için görevini sürdüren Polis Teşkilatı'nın kuruluşu, her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanmaktadır. Bu nedenle 4-10 Nisan Polis Haftası olarak kabul edilmektedir.

10 Nisan 1845 yılında İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı, 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu gereğince örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiştir.

Polis Teşkilatı'nın kuruluşu, her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanmaktadır.

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