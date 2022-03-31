Polis çalışma (mesai) saatleri değişti mi? Polis mesaileri kaç saat oldu? Polisler kaç saat çalışacak? Polislerin çalışma saatlerine ilişkin düzenleme yapılacağı belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda polis çalışma saatlerinin düzenlenmesi talimatı verildi. Yazıya göre 12/24 çalışma sisteminden vazgeçilecek 8/24 ve 12/36 çalışma sisteminde çalışacak.

Polis çalışma (mesai) saatleri değişti mi? Polis mesaileri kaç saat oldu? Polisler kaç saat çalışacak? Polislerin çalışma saatlerine ilişkin düzenleme yapılacağı belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda polis çalışma saatlerinin düzenlenmesi talimatı verildi. Yazıya göre 12/24 çalışma sisteminden vazgeçilecek 8/24 ve 12/36 çalışma sisteminde çalışacak.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderildi. Yazıda 12/24 çalışma sisteminin personelin moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü ifade edildi. Yazıda çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi istendi.

Polis çalışma (mesai) saatleri değişti mi?

12/24 sisteminden kademeli olarak hızlı bir şekilde vazgeçilmesi gerektiği vurgulanan yazıda, “Personelin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin arttırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla, çalışma saatleri yönüyle, İl Emniyet Müdürlüklerindeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine tamamen geçilmesi, diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılması hususunda birimlerimiz ilgide kayıtlı Bakanlık Genelgesi ile talimatlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yazıda ayrıca polis teşkilatı içerisinde görevli personellerin mesai saatlerine ilişkin yapılan çalışma sonucuna da yer verildi. Buna göre; polislerin yüzde 29.41'inin 12/24, yüzde 15.48'inin 12/36, yüzde 27.34'ünün 08.00-17.00, yüzde 27.11'inin operasyonel birimlerin kendi çalışma sistemi doğrultusunda, bir kısmının ise 8/24 çalışma sistemine göre çalıştırıldığı tespit edildi.

"Çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak..."

Çalışma saatleri ile ilgili olumsuzların giderilmesi için 12/24 çalışma sisteminden kademeli ve hızlı bir şekilde vazgeçileceği belirtilen Aktaş imzalı yazıda şu bilgilendirme yapıldı: “Grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak ilinizdeki çalışma saatleri ile ilgili oluşan son durumun Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini, konunun hassasiyetle takip edilerek ivedilikle yerine getirilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.” .