Cemiyet hayatının ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Can Atay ile 22 Haziran 2019'da dünya evine giren Polen Atay'ın evliliği beklendiği gibi gitmedi. Evliliğinde yaşadığını iddia ettiği olaylar nedeniyle eşi Can Atay hakkında suç duyurusunda bulunan Polen Atay'ın kim olduğu sorgulanıyor. Peki Polen Atay kimdir? Polen Atay olayı nedir? Polen Atay ne iş yapıyor?

Polen Atay kimdir?

Polen Atay 22 Haziran 2019 tarihinde ünlü iş insanlarından Can Atay ile dünya evine girdi.

Yüksek mimar olan Polen Atay eblliğinde yaşadğını iddia ettiği sorunlar ile gündeme geldi.

Evliliğin ardından yaşananlar ise magazin gündeminde oldukça fazla yer edindi.

Polen Atay eşi Can Atay'ın evlilikten 4 gün önce kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Düğünde çekilen fotoğrafların da bu nedenle vücudndaki morlukları gizlemesi için Photodhop'lu olduğunu belirtti.

Gezi Hotel Bosphorus'un sahibinin oğlu Can Atay'ın kendsiini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Can Atay hakkında, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı.

Polen Atay yaptığı açıklamada "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek eşi Can Atay'dan şikayetçi oldu. Can Atay hakkında 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşması görülen davaya sanık Can Atay avukatlarıyla birlikte katıldı. Can Atay duruşma sonında karşı tarafın avukatına omuz atması nedeniyle tutuklandı.

Can Atay kimdir?

Can Atay cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ve iş insanı olan Ertuğrul Atay'ın oğludur.

Ertuğrul Atay Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi ve Atay Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıdır. Can Atay geçtiğimiz yıl yüksek mimar Polen Atay ile dünya evine girmiş ve bu evlilikte yaşananlar çok konuşulmuştu.