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''Polat Alemdar'' ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'dan yeni dizi açıklaması
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TIMETURK / GENEL / ''Polat Alemdar'' ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'dan yeni dizi açıklaması

''Polat Alemdar'' ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'dan yeni dizi açıklaması

Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, katıldığı İbo Show'da yeni dizisinin müjdesini hayranlarına verdi.

59 Dakika Önce
2022-02-14 07:20:16
''Polat Alemdar'' ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'dan yeni dizi açıklaması

İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.

ŞAŞMAZ'DAN YENİ DİZİ AÇIKLAMASI

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak ünlenen Necati Şaşmaz, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı. İbo Show'la hayranlarıyla buluşan Şaşmaz, yeni dizisini de duyurdu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıkladı.

Dizinin bir platformda yayınlanacağını söyleyen Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.

TATLISES İLE NECATİ ŞAŞMAZ TÜRKÜ SÖYLEDİ

Ünlü isimler en sevilen şarkılarının seslendirildiği programda, Necati Şaşmaz'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı düet geceye damga vurdu. .

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