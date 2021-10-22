Plastik şişeler düşüğe neden oluyor

Plastik şişe kullanımıyla kısırlık arasında ilişki var. Ayrıca plastik şişeler erkeklerde sperm parametrelerini de olumsuz etkiliyor. Anne karnındaki bebeğe de zarar veren plastik şişeleri sizler için araştırdık...



Plastik şişeler dünyada çok sık kullanılıyor. Plastik pet şişelerin üretiminde Bisfenol – A isimli bir madde kullanılıyor. Bu madde içtiğimiz suyla birlikte vücudumuza giriyor. Vücudumuzda hormon sistemini olumsuz etkileyen Bisfenol – A maddesi erkeklerde ve kadınlarda kısırlığa (interfilite) yol açıyor.

Yapılan deneyler gösteriyor ki plastik şişelerden içilen suyla vücuda giren Bisfenol – A maddesi bilhassa kadınlık hormonu olan östrojen hormonu formuna bürünüyor ve onu taklit ediyor. Bisfenol – A maddesi bu yüzden vücutta hormonal dengeyi bozuyor ve kısırlığa (interfilite) yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalarda pet şişelerden içtiğimiz sularda kadınlarda ve erkeklerde doğurganlığı azaltan, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen, kanserojen etki gösteren ve çocuklarda gelişim bozukluğuna neden olan maddeler olduğunu belirtiyor.

Bisfenol – A maddesi plastik maddeleri sertleştirmek için kullanılıyor. İçtiğimiz pet şişelerde de bulunan bu zararlı madde erkeklerde sperm sayısını azaltıyor ve sperm hücrelerinde DNA hasarına sebep oluyor. Bu DNA hasarı spermlerde yumurtayı dölleme kabiliyetini azaltıyor ve sağlıklı embriyo ile sağlıklı gebelik oluşma şansını en aza indiriyor.

Harvard Üniversitesi School of Public Health araştırmacıları, öğrenciler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda plastik pet şişelerden su içen öğrencilerin idrarında BPA maddesinin yüzde 69 oranında arttığını gördü.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki her üç sudan birinde sentetik, organik kimyasallar ve bakteriler var. Araştırmalara göre, plastik şişelerin içindeki sular bilhassa çocukları olumsuz etkiliyor; suların içindeki zehirli toksinler kalp, diyabet ve kanser hastalıklarına sebep oluyor.

Plastik şişeler anne adaylarına ve bebeğe de zarar veriyor

Plastik şişeler üretilirken kullanılan kimyasal katkı maddeleri hamile kadınların ve dolayısıyla bebeklerinin de sağlığını olumsuz etkiliyor. Plastik şişelerdeki suyu içerek anne adayının vücuduna aldığı bu kimyasal katkı maddeleri bebeğe de geçiyor.

Bebekte anomaliye, erken doğuma ve düşüğe yol açan kimyasal maddelerden anne adayı kendisini de bebeğini de korumaldır. Plastik şişeleri değil her zaman cam şişeleri tercih etmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.