Plakadan araç sahibi nasıl öğrenilir?

Plakadan aracın sahibinin kim olduğunu öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyor. Farklı nedenlerle, sahibini plakadan öğrenmek isteyebiliriz. Ancak, bunun nasıl yapılacağı hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Trafikte işlemler araç plakaları üzerinden gerçekleştirilmekte, bu nedenle sorgulama işlemleri için bir platform kullanılmaktadır. Peki, Plaka sahibi nasıl öğrenilir?

Yoldaki her araç için işlemler trafik plakası ile yapılır. Herhangi bir problem durumunda yapılacak ilk şey aracın plakasını almaktır. Aslında dizi ve filmlerde sıklıkla karşılaşılan bu durum günlük hayatta da gerekli olabiliyor. Plaka ile ilgili tüm işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Peki, Plaka sahibi nasıl öğrenilir?

Plakadan isim sorgulama nasıl yapılır?

Günlük hayatta gizli tutulması gereken bazı bilgiler vardır. Bu nedenle internet üzerinde herkesin erişemeyeceği platformlar bulunmaktadır. Bu bilgileri paylaşmak suçtur. Kişisel bilgileri içeren ve herkesle paylaşılmayan şeylerden biri de plaka sahibi bilgileridir. Vatandaşların internetten isim levhası arayabileceği herhangi bir kurum veya web sitesi bulunmamaktadır. Ancak kişinin simi hariç araç bilgilerine ulaşabilirsiniz. e-Devlet üzerinden araç sorgulama işlemini kullanarak aracın borç bilgileri, ne zaman alındığı ve nerede kayıtlı olduğu gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Araç sahibi nasıl bulunur?

Aracın sahibini bulmak isteyen kişi, Emniyet Müdürlüğü veya sigorta şirketini tanıyorsa zaman zaman isim paylaşımı yapılabilmektedir. Kasko şirketleri, Emniyet gibi bir havuz sistemine sahip oldukları için bilgi paylaşabilmekte ve istendiğinde bilgiye ulaşabilmektedir. Ancak burum hiçbir şekilde yasal değildir böyle bir durum için başvuru yapmanız durumunda hayır cevabını almanız yüksek bir ihtimaldir. Araç sahibinin ismi kişisel bir bilgidir ve paylaşılmamalıdır.