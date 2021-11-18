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TIMETURK / GENEL / PKK/KCK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilenler arasında, PKK/KCK'nın sözde kurucularından 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.

2 Saat Önce
2021-11-18 11:41:31
PKK/KCK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde 'KCK Yürütme Konseyi' üyesi Ali Haydar Kaytan'la ilgili geniş çaplı istihbarat çalışması yaptı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli çalışmanın sonucunda MİT ve TSK ortak hareket ederek Irak'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi. Daha sonra MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmasıyla etkisiz hale getirilen teröristler arasında Kaytan'ın da bulunduğu belirlendi.

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirilmiş oldu.

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ÖLÜMÜ GİZLENDİ

Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından teröristler arasında yaşananlar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi. Kaytan'ın cesedi, sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar zamanla tek tek infaz edildi.

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Öte yandan Kaytan'ın ölümü, Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında tartışmaya neden oldu. Bayık, örgütün silahlı unsurlarını 'tedbirsiz' davranmakla suçlarken, Karayılan, Kandil eteklerindeki mağaralardan çıkamayan Bayık'ı örgüt liderlerini sürekli eleştirerek kaderine terk etmekle suçladı.

MERASİM SOKAK İLE GÜVENPARK SALDIRILARININ TALİMATINI VERMİŞ

PKK/KCK'nın 'ideolojik lider' olarak konumlandırdığı, örgüt kadrolarınca 'mücadelenin yaşayan tarihi' olarak bilinen Ali Haydar Kaytan'ın, Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği eylemlere PKK'nın kuruluşundan önce Tunceli'de asayiş olaylarıyla başladığı saptandı.

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Abdullah Öcalan ile terör örgütünü kurarak PKK'nın temellerini atan Kaytan'ın, Türkiye'nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren 'çekirdek kadro' içindeki en yaşlı örgüt üyesi olduğu öğrenildi. Ayrıca canlı bomba eylemcisi teröristlerin seçiminde yer alarak, teröristlerin Türkiye'ye gönderilmeden önce aldıkları son ideolojik eğitimlere bizzat katıldığı belirlendi.

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Kaytan'ın, Ankara Merasim Sokak'ta bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin yaralandığı ve Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü aracın patlatılarak 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin de yaralandığı saldırıların talimatını veren örgüt lideri olduğu öğrenildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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