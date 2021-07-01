Pitbull Terrier cezası ne kadar? Hayvan hakları yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Hayvan hakları yasası ile hayvanlar 'mal' olmaktan çıkıp 'canlı' statüsüne girecek. Ayrıca 4 cins köpeğin de ülkeye girişine izin verilmeyeceği ve bu türlerin satışı ya da reklamını yapanlara da ceza verileceği açıklandı. Yasaklı köpek cinsleri arasında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio var. Peki Pitbull Terrier satışı ve ticaretinin cezası ne kadar? Pitbull Terrier beslemenin cezası var mı?

Pitbull Terrier cezası ne kadar? Hayvan hakları yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Hayvan hakları yasası ile hayvanlar "mal" olmaktan çıkıp "canlı" statüsüne girecek. Ayrıca 4 cins köpeğin de ülkeye girişine izin verilmeyeceği ve bu türlerin satışı ya da reklamını yapanlara da ceza verileceği açıklandı. Yasaklı köpek cinsleri arasında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio var. Peki Pitbull Terrier satışı ve ticaretinin cezası ne kadar? Pitbull Terrier beslemenin cezası var mı?

Hayvan severlerin merakla beklediği Hayvan hakları yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Hayvan Hakları Yasa teklifi il hayvanların hakları güvence altına alınacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni yasa ile birlikte bazı köpek türlerinin satışı ve reklamı yasaklanacak. Hayvanlar yeni yasa ile mal statüsünden canlı statüsü kazanıyor. Ayrıca yeni Hayvan Hakları Yasası teklifi ile 4 köpek türününü de Türkiye'ye girişi yasaklanacak.

Hayvan dövüştürme suç olacak

Teklifle sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı da ortadan kalkıyor. Ünal, sahipli ya da sahipsiz nesli tükenmekte olan bir hayvanı öldürme, acımasız muamelede bulunma, hayvan dövüştürme fiilerinin suç olarak düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'ye girişi yasaklanan köpekler hangileri?

Teklif aynı zamanda tehlikeli olduğu belirtilen köpek türleriyle ilgili de düzenlemeler içeriyor. Buna göre; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio türlerinin Türkiyeye girişi yasaklanacak.

Pitbull Terrier cezası ne kadar?

Ülkeye girişi yasaklanan türlerin satışı ya da reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL idari para cezası verilecek. Hayvanlara da el konulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.