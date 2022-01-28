DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bolu Tüneli kapatılacak
Haritandan silinecekti! Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor
Zeray Esil Kartepe Projesiyle Doğaya Dönüş
Hurda araçlar toplatılacak mı? Eski ve hurda otomobiller trafikten men mi edilecek?
İzlenmesi gereken en iyi animeler nelerdir?
Azerbaycan'dan 1 milyar euro geldi
Filistinli Bakan Şeyh: Filistin devleti kurulacaktır
İslam Memiş'ten altın ile ilgili çok önemli iddia
Dövize karşı Liralaşma stratejisi; Yeni düzenlemeler yolda
Yalnız Kurt ilk bölümde neler olacak?
Öğretmen ek zam ve maaş farkı 31 Ocak Pazartesi mi yatacak? Öğretmen maaş farkı yattı mı?
Motokuryeler ne kadar maaş alıyor?
2022 yılında Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar; Türkiye kaçıncı sırada?
Ayrı yaşadığı 50 yıllık kocasına 'tedbir nafakası' ödeyecek
Ek zam ile maaş farkı aynı anda mı yatacak? Öğretmen ek zam ve maaş farkı ne kadar? Ek zam, maaş farkı ne zaman yatacak?

TIMETURK / GENEL / Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu

Gaziantep'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) dün kulak bölgesine yapılan operasyon nedeniyle taburcu edilme tarihi, gelecek haftaya kaldı.

3 Saat Önce
2022-01-28 15:42:11
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.

İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisi devam ediyor.

Asiye'nin işitme kaybına ilişkin dün kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş