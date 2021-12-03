Pirincin birbirinden farklı kullanım alanlarını biliyor musunuz?

Pirinçle mis gibi tereyağı kokulu pilavlar, lezzetli mi lezzetli dolmalar, şifa deposu çorbalar, yemek sonrası harika giden sütlaçlar hazırlıyoruz. Fakat pirinçle bundan çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Gelin pirincin birbirinden ilginç kullanım alanlarını öğrenelim...



Pirinç mutfağımızın demirbaşlarındandır. Onunla mis gibi pilavlar, çorbalar, tatlılar, dolmalar yaparız. Fakat onun bundan çok daha fazla kullanım alanı da var. Gelin birlikte öğrenelim...

Pirincin birbirinden farklı kullanım alanı

Tuzluktan akmayan tuz hepimizi sinir eden bir durum. Bunun nedeni tuzluğun içerisindeki tuzun nem yapması. Nem yapan tuz birbirine yapışır ve tuzluktan akmaz. Çaresi ise çok basıt. Tuzluğun içerisine birkaç tane pirinç atarsanız oluşan nemi emecek ve tuzun birbirine yapışmasını önleyecektir.

Sıcak su torbaları patlama riski taşıdığı için pek de önerilmiyor. Bunun yerine pirinç kullanarak kendi sıcak torbanızı hazırlayabilirsiniz. Uygun boyutta bir yastık kılıfının içerisini pirinçle doldurup dikin. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuz zaman sıcak veya soğuk olarak kullanabilirsiniz. Soğuk istiyorsanız dondurucuda, sıcak istiyorsanız mikrodalga fırında bir müddet bekletebilirsiniz. Pirinç, suya göre sıcaklığını daha fazla muhafaza edecek ve patlama riski taşımayacaktır.

Tavada kızartma yapacağınız yağın ne zaman kızgınlaştığını tam olarak anlayamıyorsanız, içine bir pirinç tanesi atarak yağın kızgınlığını ölçebilirsiniz. Pirinç tanesinin etrafında köpük köpük bir görüntü ve çıtır çıtır sesler çıkıyorsa yağ kullanıma hazır demektir. Eğer hiçbir hareket oluşmazsa yağın kızması için biraz daha zamana ihtiyacı var demektir.

Sürahi, kavanoz, şişe ve vazo gibi dibine ulaşmakta zorlandığınız eşyaları temizlemek için içine bir avuç pirinç ve bir miktar su koyarak onları güzel bir şekilde çalkalarsanız kir ve lekelerden kurtulabilirsiniz.

Yeşil ve sert bir avokadoyu hızlı bir şekilde olgunlaştırmak için pirince yatırın. Avokado bu sayede çok daha kısa bir süre içerisinde olgunlaşacaktır.

Mutfak robotlarınızın bıçakları yeteri kadar keskin değilse bir su bardağı pirinci robotunuza koyun ve düğmesine basarak çalıştırın. Pirinçler çekilirken bıçaklar da keskinleşecektir.

Elektronik aletleriniz suyun içerisine düşerse vakit kaybetmeden pirincin içerisine koyun. Pirinç aletin nemini alacak ve tekrar çalışacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.