DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hollanda polisi ile PKK'lılar arasında arbede
ATAK helikoptere yerli burun topu
Brokoli zayıflamaya yardımcı oluyor! Peki nasıl?
'Merkez Bankası üç günde ikinci kez döviz piyasalarına müdahale ediyor'
Gözler Moody’s'in not kararında
“Hayranı Uğur Şengül’e Çarptı ve Kaçtı!”
Bunları bilirseniz fırınınızı daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz
Ürdünlüler İsrail ile anlaşmayı protesto etti
Borsa’da tüm zamanların en yüksek kapanışı
Bingöl'de 6 odalı PKK sığınağı imha edildi
Tarımda tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı
ABD'de Kovid virüsünden ölümler durdurulamıyor
Almanlar Kovid-19 aşılarını ciddiye almıyor
Aykut Küçükkaya kimdir kimdir? Aykut Küçükkaya Cumhuriyet'ten neden istifa etti?
Pirincin birbirinden farklı kullanım alanlarını biliyor musunuz?

TIMETURK / GENEL / Pirincin birbirinden farklı kullanım alanlarını biliyor musunuz?

Pirincin birbirinden farklı kullanım alanlarını biliyor musunuz?

Pirinçle mis gibi tereyağı kokulu pilavlar, lezzetli mi lezzetli dolmalar, şifa deposu çorbalar, yemek sonrası harika giden sütlaçlar hazırlıyoruz. Fakat pirinçle bundan çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Gelin pirincin birbirinden ilginç kullanım alanlarını öğrenelim...

2 Saat Önce
2021-12-03 17:17:05
Pirincin birbirinden farklı kullanım alanlarını biliyor musunuz?


Pirinç mutfağımızın demirbaşlarındandır. Onunla mis gibi pilavlar, çorbalar, tatlılar, dolmalar yaparız. Fakat onun bundan çok daha fazla kullanım alanı da var. Gelin birlikte öğrenelim...

Pirincin birbirinden farklı kullanım alanı

Tuzluktan akmayan tuz hepimizi sinir eden bir durum. Bunun nedeni tuzluğun içerisindeki tuzun nem yapması. Nem yapan tuz birbirine yapışır ve tuzluktan akmaz. Çaresi ise çok basıt. Tuzluğun içerisine birkaç tane pirinç atarsanız oluşan nemi emecek ve tuzun birbirine yapışmasını önleyecektir.

Sıcak su torbaları patlama riski taşıdığı için pek de önerilmiyor. Bunun yerine pirinç kullanarak kendi sıcak torbanızı hazırlayabilirsiniz. Uygun boyutta bir yastık kılıfının içerisini pirinçle doldurup dikin. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuz zaman sıcak veya soğuk olarak kullanabilirsiniz. Soğuk istiyorsanız dondurucuda, sıcak istiyorsanız mikrodalga fırında bir müddet bekletebilirsiniz. Pirinç, suya göre sıcaklığını daha fazla muhafaza edecek ve patlama riski taşımayacaktır.

Tavada kızartma yapacağınız yağın ne zaman kızgınlaştığını tam olarak anlayamıyorsanız, içine bir pirinç tanesi atarak yağın kızgınlığını ölçebilirsiniz. Pirinç tanesinin etrafında köpük köpük bir görüntü ve çıtır çıtır sesler çıkıyorsa yağ kullanıma hazır demektir. Eğer hiçbir hareket oluşmazsa yağın kızması için biraz daha zamana ihtiyacı var demektir.

Sürahi, kavanoz, şişe ve vazo gibi dibine ulaşmakta zorlandığınız eşyaları temizlemek için içine bir avuç pirinç ve bir miktar su koyarak onları güzel bir şekilde çalkalarsanız kir ve lekelerden kurtulabilirsiniz.

Yeşil ve sert bir avokadoyu hızlı bir şekilde olgunlaştırmak için pirince yatırın. Avokado bu sayede çok daha kısa bir süre içerisinde olgunlaşacaktır.

Mutfak robotlarınızın bıçakları yeteri kadar keskin değilse bir su bardağı pirinci robotunuza koyun ve düğmesine basarak çalıştırın. Pirinçler çekilirken bıçaklar da keskinleşecektir.

Elektronik aletleriniz suyun içerisine düşerse vakit kaybetmeden pirincin içerisine koyun. Pirinç aletin nemini alacak ve tekrar çalışacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş