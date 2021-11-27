Pirinci beklettiğiniz suyu yüzünüze sürerseniz...

Pirinç hepimizin mutfağının temel malzemelerindendir. Onunla mis gibi pilavlar, dolmalar ve leziz tatlılar yaparız. Pilav yaparken öncelikle pirinci suda bekletiriz. Birçok insan bu suyu lavaboya dökerek ziyan ediyor. Pirincin suyu cildimize birçok katkılar sağlıyor. Gelin bu katkıları birlikte öğrenelim...



Pirinç pilavı yapmadan önce pirinçleri önce yıkar sonra da suyun içerisinde nişastasını salması için bekletiriz. Daha sonra bu pirinci lavaboya döker ve pilav yapmaya başlarız. Fakat döktüğünüz pirincin suyunu ziyan ettiğimizin farkına varmayın. Pirincin nişastasını saldığı su cildimiz için birçok faydalar barındırır.

Pirinç suyunun cildimize ne gibi bir faydası var?

Mevsimsel değişiklikler, genetik faktörler, demir eksikliği, hormon problemleri, deri problemleri, vitamin eksikliği, mineral eksikliği, sağlıksız ve dengesiz beslenme yüzünden saç dökülmeleri yaşayabiliriz. Saç dökülmeleri kadınlarda da erkeklerde de sıkça görülür ve çok can sıkıcı bir durumdur. Saç dökülmesi probleminden kurtulmak için pirinç suyundan faydalanabilirsiniz.

Bunun için bir yemek kaşığı üzüm suyu, bir yemek kaşığı haşlanmış pirinç suyu, bir yemek kaşığı haşlanmış buğday suyu, bir yemek kaşığı yulaf suyu, bir yemek kaşığı zeytinyağına ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri bir kasenin içerisine malzemeleri koyun ve güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Bir saat saçınızda beklettikten sonra yıkayıp durulayın.

Pirincin içerisinde bulunan besin öğeleri ve nişasta cildi güneşe karşı korur ve onarılmasını sağlar. Ayrıca cildi beyazlatarak cilt lekelerini de ortadan kaldırır. Bunun için beş tatlı kaşığı pirinç ve 1.5 çay bardağı ılık suya ihtiyacınız olacak. Pirinci ılık suda 3 dakika bekletip daha sonra bir şişenin içerisine alın ve tonik gibi kullanın. Bu tonik ayrıca kullanıldığı bölgedeki kırışıkların ve sarkmaların onarılmasında da sağlayacaktır. Fakat bu toniği buzdolabında muhafaza ederek 3 gün boyunca kullanmanız gerekir.

Cildinizdeki sivilce ve siyah noktalardan rahatsız oluyor ve tedavi yoluna gitmek istiyorsanız bir çay bardağı pirinci iki çay bardağı temiz içme suyunun içerisinde yaklaşık üç saat kadar bekletin. Daha sonra pirincin suyunu süzün ve yüzünüzü bu suyla güzel bir şekilde yıkayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.