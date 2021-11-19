Pırasanın pişerken yaydığı kokudan rahatsız oluyorsanız...

Pırasanın seveni de sevmeyeni de çoktur. Fakat bu sebze vücudumuza sayısız faydalar sağlar. Eğer onu seviyor fakat pişerken etrafa yaydığı kokuda rahatsız olduğunuz için tüketemiyorsanız bu kokuyu yok etmenin bir yolu var. Peki pırasanın kötü kokusu nasıl önlenir? İşte cevabı...



Pırasa kış mevsimi sebzesidir. Romalılar zamanında keşfedilmiş bu faydalı sebze yeşil soğana benzer. Soğan ve sarımsakla aynı familyadan olan pırasa sebzeler arasında en uzun yaprağa sahiptir.

Pırasa vücudumuza çok faydalı bir besindir. Birçok insan onu bayılarak tüketse de sevmediği için ondan uzak duran da çoktur. Bunun nedenlerinden biri de pişerken etrafa yaydığı kötü kokudur. Eğer siz de bu sebepten ötürü pırasadan uzak duruyorsanız bu kokuyu önlemeniz için bir önerimiz olacak.

Pırasa pişirirken etrafa kötü koku yaymaması için ne yapmak gerekir?

Pırasanın koku yapmasının en büyük sorumlusu sap kısımlarıdır. Pırasanın sap kısımları soğan gibi bir kokuya sahiptir, keserken gözümüzü dahi yakabilir. Bu yüzden özellikle zeytinyağlı veya fırında pırasa pişirmek istiyorsanız, pırasaları ince ince değil, daha iri şekillerde kesmeniz gerekir. Pırasayı sotelemek istiyor ve ince ince kesiyorsanız kestikten hemen sonra sirkeli suyun içerisine koymanızı tavsiye ederiz. Ayrıca pırasaları doğramadan önce mutlaka dış kabuklarını da soymalısınız.

Pırasa yemeği yapmak istiyorsanız doğradığınız pırasaları yine bol sirkeli bir suyun içerisinde bekletmenizi tavsiye ederiz. Sirke pırasanın pişerken etrafa kötü bir koku yaymasını önleyecektir. Sirke kullanmak istemiyorsanız suya limon ve bir çay kaşığı karbonat ekleyip bu karışım içerisinde pırasaları bekletebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde de kokusu pırasanın yaydığı kötü koku engellenecektir.

Ayrıca pırasayı sotelerken çok fazla karıştırmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü pırasa karıştırıldıkça su salacak ve kıvamı istediğiniz gibi olmayacaktır. Klasik pırasa yemeği yaparken ise narenciye sularından destek almayı deneyin. Limon suyu, portakal suyu, greyfurt suyu ve mandalina suyu pırasanın pişerken saldığı kötü kokuyu önleyecek ve lezzetini kat kat artıracaktır.

Pırasanın besin değeri nedir?

Bir porsiyon pırasa 21.23 g karbonhidrat, 2.25 g protein, 0.45 g yağ, 2.70 g lif, 0 kolesterol, 30 mg sodyum, 270 mg potasyum, 88.50 g kalsiyum, 2500.50 iu A vitamini, 18 mg C vitamini, 3.15 demir içerir. Pırasa ayrıca B1, B2, B3, K vitaminleri, folik asit içerir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.