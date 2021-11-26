Pırasa gözlere sağlık kazandırıyor

Kış mevsiminin faydalı sebzelerinden pırasa çorbalarda, yemeklerde, böreklerde kullanılıyor. Bazılarının çok sevdiği bazılarının da uzak durduğu pırasanın vücudumuza faydalarını sizler için araştırdık...



Pırasa kış mevsimi sebzelerindendir. Romalılar zamanında keşfedilen pırasa yeşil soğana benzerliğiyle dikkat çeker. Soğan ve sarımsakla aynı familyaya ait olan pırasa sebzeler arasında en uzun yaprağa sahiptir.

Pırasanın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Bir tane bütün pırasa sadece 40-50 kalori içerir. Dolayısıyla kilo vermek istiyorsanız pırasayı çok daha sık tüketebilirsiniz.

Pırasa sindirimi düzenleyen besin lifleri bakımından oldukça zengindir. Bu lifli yapısı sayesinde hazmı kolaylaştırır.

Pırasa A vitamini, C vitamini, K vitamini ve B6 vitamini için çok iyi bir kaynaktır. Bu sebzenin özellikle kış aylarında bolca tüketilmesi gerekir. Pırasa tüketip tüm bu besin değerinden faydalandığınız zaman kış aylarında kol gezen grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan vücudunuzu koruyabilirsiniz.

Damarları koruduğu pek çok araştırmayla kanıtlanan “kaempferol” isimli madde, pırasada oldukça fazla miktarda bulunur. Kaempferol isimli bileşen, damar astarlarında tahribata yol açan kötü etkilere karşı damarlarımızı korur.

Pırasanın içeriğinde yüksek miktarda folat bulunur. Folat kalp hastalıklarına etki eden zararlı maddelerle savaşmaya yarar. Bu sayede de kalp hastalıklarına yakalanma riskimiz düşer.

Pırasa, antioksidanlar bakımından da olukça zengin bir sebzedir. Bu sayede vücudumuzda bulunan ve çeşitli kronik hastalıklara zemin hazırlayan bakterilere karşı bizleri korur.

Pırasada bol miktarda bulunan K vitamini kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. 200 gram pırasa günlük K vitamini ihtiyacının neredeyse tamamını karşılamaya yeterlidir.

Pırasanın içeriğindeki bileşenler ve enzimler, ilerleyen yaşa bağlı olarak görülen katarakt riskini azaltır.

Pırasanın tüketildiğinde lifli yapısı sayesinde bağırsakları yumuşatır ve kabızlığı giderir. Çok sık kabızlık problemi yaşayanlar, pırasa yemeğini daha sık tüketebilirler.

Pırasanın besin değeri nedir?

Bir porsiyon pırasa 21.23 g karbonhidrat, 2.25 g protein, 0.45 g yağ, 2.70 g lif, 0 kolesterol, 30 mg sodyum, 270 mg potasyum, 88.50 g kalsiyum, 2500.50 iu A vitamini, 18 mg C vitamini, 3.15 demir içerir. Pırasa ayrıca B1, B2, B3, K vitaminleri, folik asit içerir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.