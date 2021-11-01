Pırasa buzlukta nasıl saklanır?

Kış mevsiminin faydalı sebzelerinden pırasa çorbalarda, yemeklerde, böreklerde kullanılıyor. Pırasayı yaz mevsiminde de tüketmek istiyorsanız buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Peki nasıl? Sizler için araştırdık...



Pırasa kış mevsimi sebzelerindendir. Romalılar zamanında keşfedilen pırasa yeşil soğana benzer. Soğan ve sarımsakla aynı aileden olan pırasa sebzeler arasında en uzun yaprağa sahiptir.

Pırasa buzlukta nasıl muhafaza edilir?

Kışın tezgahlarda bolca pırasa görüyoruz. Pırasanın kışın tüketilmesi önerilir. Yazın da tüketmek istiyorsanız kış aylarında onu buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Pırasayı üç farklı şekilde buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Pırasayı çiğ bir şekilde buzluğa koymak istiyorsanız öncelikle güzelce temizleyin. Sirkeli veya karbonatlı suda da bekletebilirsiniz. Daha sonra istediğiniz şekilde doğrayıp yağlı kağıt koyduğunuz tepsinin üzerine pırasaları birbirine değmeyecek şekilde yerleştirin ve buzluğa tepsiyi koyun. 1 saat kadar bekletin ve donmuş pırasaları tepsiden alıp buzdolabı poşetlerine koyun.

Pırasanın vitaminini kaybetmeden saklamak istiyorsanız onu şoklayıp öyle dondurabilirsiniz. Bu yöntem için önce pırasaları ayıklayıp temizleyin. İstediğiniz şekilde doğradıktan sonra kaynattığınız suyun içerisine ekleyin ve biraz daha kaynatın. Daha sonra buzlu su dolu kaba tencereden aldığınız pırasaları aktarın. Pırasaları süzgece koyup kurutun. Daha sonra buzdolabı poşetlerine yerleştirin.

Pırasanın besin değeri nedir?

Bir porsiyon pırasa 21.23 g karbonhidrat, 2.25 g protein, 0.45 g yağ, 2.70 g lif, 0 kolesterol, 30 mg sodyum, 270 mg potasyum, 88.50 g kalsiyum, 2500.50 iu A vitamini, 18 mg C vitamini, 3.15 demir içerir. Pırasa ayrıca B1, B2, B3, K vitaminleri ve folik asit içerir.

Pırasanın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Pırasa antioksidan özelliği sayesinde kronik hastalıklara ve kansere iyi gelir. Kolesterolün düşmesini sağlar. K vitamini içeriğiyle kemik sağlığını korur. Damarların sertleşmesini önler ve bu satese damar hastalıkları riskini azlatır. Kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur. Lifli içeriğiyle sindirim sistemine faydalıdır ve bu sayede kabızlığa iyi gelir. Doğal bir idrar sökücüdür. Demir içeriği sayesinde saç dökülmelerinin önüne geçer. Anemiye iyi gelir. Solunum sistemine fayda sağlar. Böbrek ve karaciğer sağlığı için önemlidir. Öksürük, soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşit, balgam gibi rahatsızlıkları geçirir. İştah açıcıdır. Sinüzite iyi gelir. Gut hastalığına fayda sağlar. Depresyona iyi gelir. Kandaki şeker seviyesini dengeler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.