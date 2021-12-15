Pipet ağız kanserine sebep oluyor!

Birçoğumuz içecekleri pipetle içmeyi tercih ediyoruz. Üstelik çocuklarımız da renk renk pipetlere bayılıyor. Fakat pipet kullanmak bize zarar veriyor. Detaylar haberimizde...



Çocuklar renk renk üretilmiş pipetlerle içeceklerini tüketmeye bayılıyor. Biz büyükler de öyle! Genellikle içeceklerimizi pipetle tüketmeyi tercih ediyoruz. Fakat pipetler sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Pipetlerin vücudumuza ne gibi bir zararı var?

Pipetler, dudak çevresinin hızlı bir şekilde kırışmasına sebep oluyor. Bunun nedeni pipetleri kullanırken ağzımızın aldığı şekil. Bu durum sigara içen insanlarda da görülüyor. Pipetle bir şeyler içtiğimizde, ağız bölgesinde oluşan hareketler, kolajen ve elastikiyetin daha hızlı bir şekilde parçalanmasına neden oluyor. Bu yüzden ciltte kalıcı kırışıklık ve çizgi oluşuyor.

Pipetleri dişlerinizi korumak için kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü, pipetler dişlerinizi korumada etkili değil. Hatta kullanım şeklinize göre dişlerinize daha çok zarar verebiliyor.

Pipeti kullanış şekliniz dişlerinizi ve tüm ağız sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Özellikle ağzının hep aynı tarafıyla pipeti kullananlar, bazı dişlerinin içeceğe daha çok maruz kalmasına neden oluyor ve o dişler daha çabuk zarar görüp ve sararıyor.

Pipet kullanarak bir içecek tükettiğinizde, bardaktan doğrudan içilmesine oranla vücuda çok daha fazla hava giriyor. Bu hava girişi vücudumuzda büyük bir gaz sıkıntısına neden oluyor. Bu da gaz sancılarına, geğirmelere ve gaz çıkarmalara neden oluyor.

Pipet kullanımı vücudumuzda gaz birikmesine sebep olduğu için karın şişkinliklerine ve ağrılara neden oluyor.

Pipetler, plastik olarak anılan ve içerisinde bol miktarda sentetik madde bulunan malzemelerden imal ediliyor. Bu malzemeler kansere neden olabiliyor. Pipetin yapıldığı malzeme içecekle temas ediyor ve ağzımıza giriyor. Bu yüzden ağız kanserine neden olabiliyor.

Dünyada her gün 500 milyondan fazla pipet kullanıldığı düşünülüyor. Pipetler geri dönüştürülemeyen maddelerden üretildiği için büyük ölçüde çevre kirliliğine neden olabiliyor. Pipetler atık hale geldikten sonra, büyük depolama alanlarında biriktiriliyor ve sonları okyanusta bitiyor. Okyanuslara atılan kullanılmış pipetler su kirliliğine sebep oluyor. Ayrıca bu pipetler balinalar da dahil olmak üzere suda yaşayan birçok canlının ölümüne yol açıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.