Pınar Gültekin'in katili kaç yıl hapis cezası aldı? Pınar Gültekin'in katilinin cezasında neden indirime gidildi? Cemal Metin Avcı kaç yıl ceza aldı? Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını verdi. Pınar Gültekin 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldükten sonra varile koyup yakmıştı. Avcı hakkında mahkeme son kararını verdi. Peki Pınar Gülten'in katilinin cezasında indirim mi yapıldı?

Pınar Gültekin'in katili kaç yıl hapis cezası aldı? Pınar Gültekin'in katilinin cezasında neden indirime gidildi? Cemal Metin Avcı kaç yıl ceza aldı? Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını verdi. Pınar Gültekin 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldükten sonra varile koyup yakmıştı. Avcı hakkında mahkeme son kararını verdi. Peki Pınar Gülten'in katilinin cezasında indirim mi yapıldı?

Pınar Gültekin'in katili kaç yıl hapis cezası aldı?

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek 23 yıl hapis, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.

Pınar Gültekin'in katilinin cezasında neden indirime gidildi?

Mahkeme heyeti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi.

Pınar Gültekin olayı nedir?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.