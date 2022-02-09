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Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı ? Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı arasında ne oldu?
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TIMETURK / GENEL / Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı ? Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı arasında ne oldu?

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı ? Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı arasında ne oldu?

'Aşkın Kıyameti' adlı filmde birlikte rol alan iki isim Pınar Deniz Yiğit Kırazcı'nın sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıkarması hayranlarını üzdü. Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı ? Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı arasında ne oldu?

2 Saat Önce
2022-02-09 16:11:16
Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı ? Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı arasında ne oldu?

'Aşkın Kıyameti' adlı filmde birlikte rol alan daha sonrasında birbirlerine aşklarını itiraf eden iki ünlü isim beraberlik sürdürüyolardı. Dizi setinde başlayan birliktelik birçok hayranı tarafından beğeniliyordu. Gerek Yiğit Kirazcı'nın yaptığı paylaşımlar gereksede Pınar Denizin sosyal medya üzerinden paylaştığı resimler ilişkilerinin evliliğe doğru gittiği imajını çiziyordu. Ancak sevimli çiftin takipçileri, ünlü isimlerin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardığı gerçeğini görünce adeta şoke oldu. Yaşanan bu gelişme ikilinin ayrılık iddialarını güçlendirdi. .

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