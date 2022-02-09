Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı ? Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı arasında ne oldu?

'Aşkın Kıyameti' adlı filmde birlikte rol alan iki isim Pınar Deniz Yiğit Kırazcı'nın sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıkarması hayranlarını üzdü. Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı ? Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı arasında ne oldu?