Pınar Damar kimdir? Pınar Damar'ın katili kim? Pınar Damar neden ve kim tarafından öldürüldü? İstanbul'da bir kadın cinayeti daha ülke gündemine bomba gibi düştü. Kayıp olarak aranan Pınar Damar'ın İstanbul Bağcılar'da bir ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Pınar Damar'ın cansız bedeni ailesine teslim edilmek üzereyken cinayet şüphelisinin Adli Tıp önünde gözaltına alındı. Pınar Damar'ın katilinin kim olduğu ve neden cinayeti işlediği sorularının yanıtı zanlının ifadesinin ardından belli olacak.

Pınar Damar kimdir? Pınar Damar'ın katili kim? Pınar Damar neden ve kim tarafından öldürüldü? İstanbul'da bir kadın cinayeti daha ülke gündemine bomba gibi düştü. Kayıp olarak aranan Pınar Damar'ın İstanbul Bağcılar'da bir ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan

Pınar Damar'ın cansız bedeni ailesine teslim edilmek üzereyken cinayet şüphelisinin Adli Tıp önünde gözaltına alındı. Pınar Damar'ın katilinin kim olduğu ve neden cinayeti işlediği sorularının yanıtı zanlının ifadesinin ardından belli olacak.

Bir kadın cinayeti daha... İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ağaçlık bir alanda genç bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin kayıp ilanı verilen Pınar Damar'a ait olduğu tespit edildi. Haberi alan yakınları gözyaşlarını tutmazken cinayetin zanlısı olduğu iddia edilen kişi Adli Tıp önünde Pınar Damar'ın cenazesini teslim almak isteyen kalabalığın içinde gözaltına alındı.

Pınar Damar kimdir?

Pınar Damar henüz 32 yaşında ve hayatının baharındaydı. Pınar Damar cinayet sonucu hayattan kopartıldı. Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A olayla ilgili gözaltına alındı.

Pınar Damar'ın kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Mahmutbey Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında, ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadın olduğunu fark edenler ihbarda bulundu.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının canzıs bedeni kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin bulunması için adli tıp kurumuna kaldırılırken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda cansız bedenin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi.

Pınar Damar'ın katili kim?

Yakınları Pınar Damar'ın cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ailesinin beklediği sırada, Adli Tıp Kurumu önüne gelen cinayet şube polisi ekipleri Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A'yı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili gözaltına alındığı öğrenilen M.A'nın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Güvenlik güçlerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Pınar Damar, yarın öğleden sonra Kayabaşı Mehmet Akif Ersoy Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.