DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail Başbakanı'ndan Zelenskiy'e tepki
Bakan Nebati: Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz
Kerem Bürsin ile resmini paylaşan Antonio Banderas kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum
En yakın müttefiki Putin'e sırt çevirdi
İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar hangi dizilerde rol aldı?
Rusya'dan AB'ye petrol uyarısı
Kamuya 10 Bin 550 Memur ne zaman alınacak?
Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin bebeklerinin ismi açıklandı mı? İsmini ne koydular?
Adı Sevgi 2. bölüm tek parça izle | ATV Adı Sevgi yeni bölüm izle | Adı Sevgi son bölümde neler oldu?
Pınar Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken çıkış: Acun'un yolunu ben açtım
Avrupa ve Ortadoğunun gözdesi Vakfe Moda Oldu
Rus ordusu, Ukrayna'da neden beklediği hızda ilerleyemiyor?
Ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksunun etkileri nelerdir?

TIMETURK / GENEL / Pınar Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Pınar Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Oyuncu Pınar Aydın kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Pınar Aydın'ın hayatını merak edenler...

2 Saat Önce
2022-03-21 14:17:50
Pınar Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Akademi Türkiye yarışmasında dikkatleri üzerine çekti. Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi. Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Aydın, şimdi evli ve iki çocuk annesi biri olarak Giresun'da hayatını sürdürüyor.

16 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. Lise yıllarında müzikle ilgilendi. Mimar bir baba ve memur emeklisi bir annesin kızı olan Aydın'ın ayrıca dört kız kardeşi var.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.

2004 yılında atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur.

2011 yılında "Dur dedim" adlı bir albüm yayımlamıştır

Programdan sonra müziğe ara veren genç şarkıcı 2006-2008 seneleri arasında Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

Daha sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde yer aldı.

Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile 2015 yılında dünya evine girerek Giresun'a yerleşti.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş