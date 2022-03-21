Pınar Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Akademi Türkiye yarışmasında dikkatleri üzerine çekti. Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi. Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Aydın, şimdi evli ve iki çocuk annesi biri olarak Giresun'da hayatını sürdürüyor.

16 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. Lise yıllarında müzikle ilgilendi. Mimar bir baba ve memur emeklisi bir annesin kızı olan Aydın'ın ayrıca dört kız kardeşi var.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.

2004 yılında atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur.

2011 yılında "Dur dedim" adlı bir albüm yayımlamıştır