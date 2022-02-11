TV8 ekranlarındaki 'Zuhal Topal ile Yemekteyiz' programında yapılan daha önce adına sık rastlanılmamış yemekler izleyenlerin dikkati çekiyor. 10 Şubat 2022 Perşembe bugün yayınlanan bölümde, yarışmacının misafirlerine yapmış olduğu Piliç Topkapı yemeği merak edildi. İşte Piliç Topkapı tarifi. Piliç Topkapı tarifi nedir? Piliç Topkapı tarifi malzemeleri nedir?

Piliç Topkapı yemeği nedir? Piliç Topkapı yemeği hangi yöreye aittir?

Piliç Topkapı yemeği Afyon yöresine ait olduğu düşünülen, iç harç pilavı ile oldukça doyurucu ve lezzetli olan bir tavuk yemeğidir. Piliç Topkapı yemeği, adındanda anlaşıldığı gibi kesilip servise hazır hale getirildiğinde bir kapı görüntüsünü andırmaktadır. Sunum ve lezzetin peşinden olanlar bu tarifi deneyebilirler.

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ:

MALZEMELER

6 adet derili kemiksiz tavuk budu

1 çay çorba kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı karabiber

Tuz

Pilav için;

1 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba ince kıyılmış soğan

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Yenibahar, nane ve karabiber

Tuz

PİLİÇ TOPKAPI NASIL YAPILIR? İŞTE YAPILIŞI;

Pirinci ılık suyun içerisinde yarım saat kadar bekletin. Daha sonra yıkayıp süzün.

Geniş bir tencerenin içerisinde zeytinyağıyla fıstıkların rengi esmerleşene kadar kavurun. Soğanları da kavurduktan sonra pirinci ilave edin. 10 dakika kavurduktan sonra zevkinize göre kuş üzümü, yenibahar, nane ve karabiber ilave edip tuzunu ayarlayın.

Pirinçlerin iyi pişmesi ve yumusak olabilmesi için bir buçuk bardak suyu ekleyerek orta ateşte pişirin.

Ayrı bir yerde 1 adet açılmış tavuk budunu derisi dışarıda kalıcak şekilde bir kasenin içine yerleştirin. Ortasına pilav koyup, kenarda kalan tavuk parçalarını ortada birleştirin.

Tavuğu ters çevirip fırın tepsisine yerleştirin. Kalan tavuk butlarını da aynı şekilde hazırlayın. Domates salçasını suda açıp üzerine zeytinyağı ile sıvı yağı ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyip, sosu tavuğun üzerine gezdirin.

200 derecede kızarana kadar pişirin. .