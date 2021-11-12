Pilavınızın tane tane olması için bunları yapın

Pilav yemeklerin en güzel eşlikçisidir. Hatta bazen başlı başına bir ana yemek oluverir. Tereyağlı mis kokulu bir pilava hepimiz bayılırız. Fakat pilav basit gözükse de özen isteyen bir yemektir. Ölçüleri iyi tutturulmazsa tam kıvamında olmaz, lapa olur. Peki tane tane bir pilav için ne yapmak gerekir? Püf noktaları nelerdir? Sizler için tane tane pilav yapımını araştırdık...



Pirinç, tuz, tereyağı, ve sudan oluşan pilav vazgeçilmezimizdir. Bütün yemeklerin yanında mis kokulu bir pilav arar gözlerimiz. Bazen de başlı başına bir ana yemek olarak çıkıverir karşımıza. Küçük büyük herkes pilava bayılır. Pilav yapımında birçok püf nokta vardır. Dikkat edilmezse hiç iyi sonuçlar alınmaz, ya pirinçler takır takır olur ya da lapa bir pilavla karşı karşıya kalırız. Peki pilavı tam kıvamında, tane tane olması için nasıl hazırlamak gerekir?

Pilavın hazırlık aşaması

Pilavı hazırlamadan önce hangi cins pirinci kullanacağımıza karar vermemiz gerekir. Baldo, basmati, yasemin gibi pirinç türleri pilav yapımına en uygun pirinçlerdir. Fakat kırık ve Osmancık gibi türlerini de tercih edebilirsiniz. Pirinci mutlaka yabancı maddelerden ayıklayarak işe başlamak gerekir. Pilav yerken içindeki taş sebebiyle dişinizden olmak istemezsiniz.

Pirinçte bol miktarda nişasta bulunur. Bu nişasta azaltılmazsa pilav lapa olabilir. Bu yüzden öncelikle pirinci soğuk suyla yıkamalı ve fazla nişastanın açığa çıkmasını sağlamalısınız. Bu aşamada sıcak su kullanırsanız pirinçleriniz şişecek ve pilavınızın suyunu ayarlamakta zorlanıp lapa bir pilav pişirmiş olacaksınız. Pirinçleri yıkamayıp soğuk suda da bekletmeyi tercih edebilirsiniz.

Pilavın pişirme aşaması

Pirincimizi seçtik, yıkayarak fazla nişastasından kurtardık. Şimdi sıra pişirme aşamasında. Pilavın dibinin tutmaması ve kavrulurken kırılıp şeklinin bozulmaması için özenli davranmanız gerekir. Tarifinizde yazan ölçülere de mutlaka uymanız gerekir. Yağı kızdırdıktan sonra pirinçleri eklemeli ve kırmadan nazikçe karıştırarak kavurmalısınız. Rengi saydama dönünce pilavınıza suyu verme aşamasına geçebilirsiniz. Bir su bardağı pirinç için doğru su miktarı 1,5 su bardağıdır. Eğer suyun içerisinde pirinçleriniz çok uzun süre beklemişse suyu daha az kullanabilirsiniz. Suyu kavrulmuş pirince ekledikten sonra tuzunu da ekleyin. Rengi daha beyaz olsun isterseniz birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Ayrıca küp şeker eklenilen pilavların daha lezzetli olduğunu da söylemek isteriz.

Pilavın demlenme aşaması

Pilavınıza suyunu ekledikten sonra kısık ateşte pişirmelisiniz. Kapağını sık kaldırırsanız buharı kaçacak ve istediğiniz sonucu elde edemeyeceksiniz. Pilav ağır ağır pişmeli ve suyunu çekmelidir. Üzeri göz göz olduğunda ise hazır hale gelmiş demektir. Ocaktan alınca bir bez ya da kağıt havluyu tencerenin üzerine koyup kapağı kapatmanız gerekir. Bu sayede pilav demlenecek ve tane tane olacaktır.

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