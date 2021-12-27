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Pilavın lapa olmaması için...
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TIMETURK / GENEL / Pilavın lapa olmaması için...

Pilavın lapa olmaması için...

Pilav ana yemeklerin en güzel eşlikçisidir. Fakat bazen kendisi de başlı başına bir ana yemek oluverir. Tereyağlı mis kokulu bir pilava hepimiz bayılırız. Ancak pilav basit gözükse de özen isteyen bir yemektir. Ölçüleri iyi tutturulmazsa tam kıvamında olmaz, lapa olur. Peki pilavın lapa olmaması için ne yapmak gerekir? Püf noktaları nelerdir? Sizler için araştırdık...

1 Saat Önce
2021-12-27 22:19:05
Pilavın lapa olmaması için...


Pirinç, tuz, tereyağı, ve sudan hazırlanan pilav vazgeçilmezimizdir. Bütün yemeklerin yanında mis kokulu bir pilav arar gözlerimiz. Bazen de başlı başına bir ana yemek olarak gelir soframıza. Küçük büyük demeden herkes pilavı sever. Pilav yapımında birçok püf nokta vardır. Dikkat edilmezse hiç iyi sonuçlar alınmaz, ya pirinçler takır takır olur ya da lapa bir pilavla karşı karşıya kalırız. Türk Telekom

Pilavın lapa olmaması için...

Pilav yapımında kullanılacak pirincin doğru seçilmesi çok önemlidir. Pilav hazırlarken pirincin baldo, basmati, yasemin gibi pilav yapımına uygun olması gerekir. Kırık, Osmancık gibi pirinçleri de pilav yapımında kullanabilirsiniz fakat en doğru kıvam için pilav yapımında kullanılacak pirinç türlerini seçmelisiniz.

Pirinci güzel bir şekilde ayıklayıp, içerisindeki yabancı maddelerden arındırın. Pirincin nişastasını ortaya çıkarmamak için pirinçlerinizi soğuk suda yıkayın. Süzgecin üzerine alıp tüm suyunu süzdürün. Bu aşamada sıcak su kullanırsanız pirinçler şişer ve pilavınızın lapa olabilir.

Pilavı pişirme aşamasında tereyağı ve sıvıyağını birlikte kullanırsanız hem pirinçlerin kavrulma sırasında şekilleri bozulmaz, hem dibi tutmaz hem de çok lezzetli olur. Yağınız kızdıktan sonra içerisine pirinçleri ilave edin ve kırmamaya dikkat ederek nazik bir şekilde pirincin rengi beyazdan saydama dönene kadar güzel bir şekilde kavurun. Daha sonra içerisine suyu ilave etme aşamasına geçebilirsiniz. Genel olarak bir su bardağı pirincin içerisine bir buçuk su bardağı su eklenir. Su eklendikten sonra tuzu da ekleyebilirsiniz. Pilavın renginin daha beyaz olması için içerisine birkaç damla limon suyu da ilave edebilirsiniz. Hatta lezzetini artırmak için küp şeker de ekleyebilirsiniz.

Pilavınızı orta ateşte ve kapağını açmadan pişirmeniz gerekir. Bu aşamada açıp karıştırırsanız, kapağını kaldırarak sık sık kontrol etmeye çalışırsanız pirincin nişastasını ortaya çıkar ve pilavınız lapa olur. Pilavınız tüm suyunu içine çekince ocaktan alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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