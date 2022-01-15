Pikan cevizi kilo vermeye yardımcı oluyor

Sert kabuklu bir meyve olan pikan cevizi vücuda birçok fayda sağlıyor. Peki pikan cevizinin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Pikan cevizi nerelerde yetişir? Pikan cevizinin normal cevizden ne gibi bir farkı var? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabiliriniz...



Dünyada pekan olarak da tanınan pikan cevizinin kökeni Amerika'ya dayanmaktadır. Son derece güçlü bir antioksidan, protein ve yağ kaynağı olan pikan cevizinin son senelerde üretimi ve tüketimi çok yaygınlaşmıştır.

Pikan cevizinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Pikan cevizi sahip olduğu yüksek antioksidan sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Kan basıncının dengelenmesini sağlar. Kolesterol düşürücü bir etkisi vardır. Kalp ve damar sağlığını da destekler. Prostat hastalığının tedavisinde etkilidir ve prostat kanserine karşı koruyucudur. Diyabet riskini azaltılmada etkilidir. Beyin gelişimini destekleyerek beyin hücrelerinin korunmasına destek olur. Hafızaya güç kazandırır. İştahı dengeler ve kilo vermeye yardımcı olur.

Pikan cevizi ile normal ceviz arasında ne gibi bir fark var?

Pikan cevizinin dış kabuğu normal cevize göre daha düzgün bir yapıdadır. Ayrıca kabuğu daha incedir. Ceviz kıracağına ihtiyaç duymadan elinizle dahi kolay bir şekilde kırabilirsiniz. Tat bakımından da iki ceviz birbirinden farklıdır. Pikan cevizi daha tatlı bir bitki türüdür. Aynı zamanda zengin besin içeriği, iç randımanının yüksekliğiyle normal cevizden ayrılır. Pikan cevizi çeşitleri normal cevizin yetişmediği ılıman iklim bölgelerinde ve nispeten düşük masraflarla yetiştirilebilir.

Pikan cevizi nerede yetişebilir?

Pikan cevizi yetiştiriciliği dünyada yaygın bir şekilde Amerika kıtasında gerçekleşir. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Afrika, Peru, Avustralya ve İsrail pikan cevizinin yetiştiği başlıca ülkeler arasındadır. Ülkemizde pikan cevizi Ege ve Akdeniz bölgesinin denize bakan yamaçlarında yetiştirilmektedir.

Pikan cevizi yetiştirmek için uygun hava koşulları yarı tropikal iklim bölgesinde mevcuttur. Oldukça hızlı bir şekilde büyüyen ve uzun boylu bir ağaç türü olan pikan bitkisini yetiştirmek için en elverişli ortam gece-gündüz sıcaklık farkının az olduğu bölgelerdir. Hafif ağır bünyeli, zengin içeriğe sahip toprak pikan cevizi yetiştirmek için elverişlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.