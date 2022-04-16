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TIMETURK / GENEL / Phaselis Tüneli açıldı mı? Phaselis (Faselis) Tüneli nerede? Phaselis Tüneli hangi illeri birbirine bağlıyor?

Phaselis Tüneli açıldı mı? Phaselis (Faselis) Tüneli nerede? Phaselis Tüneli hangi illeri birbirine bağlıyor?

Phaselis Tüneli açıldı mı? Phaselis (Faselis) Tüneli nerede? Phaselis Tüneli hangi illeri birbirine bağlıyor? Türkiye'nin önemli projelerinden biri daha hayata geçirildi. Kemer-Kumlucu Yolu Phaselis Tüneli açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 16 Nisan 2022'de gerçekleştirildi. Binlerce kişinin kullanacağı yol bölge halkının ulaşımını ciddi oranda kısaltacak.

3 Saat Önce
2022-04-16 14:47:50
Phaselis Tüneli açıldı mı? Phaselis (Faselis) Tüneli nerede? Phaselis Tüneli hangi illeri birbirine bağlıyor?

Phaselis Tüneli açıldı mı? Phaselis Tüneli nerede? Phaselis Tüneli hangi illeri birbirine bağlıyor? Türkiye'nin önemli projelerinden biri daha hayata geçirildi. Kemer-Kumlucu Yolu Phaselis Tüneli açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 16 Nisan 2022'de gerçekleştirildi. Binlerce kişinin kullanacağı yol bölge halkının ulaşımını ciddi oranda kısaltacak.

Kemer-Kumlucu Yolu Phaselis Tünelia açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan canlı bağlantı ile katıldı.

Phaselis Tüneli açıldı mı?

Phaselis Tüneli Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlanı katılımı ile açıldı. Kemer-Kumlucu Yolu Phaselis Tüneli ile bölge halkının çevre ilçe ve illere bağlantıları kolaylaşmış oldu.

Phaselis (Faselis) Tüneli nerede?

Phaselis (Faselis) Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunuyor. Phaselis Tüneli ise Kemer-Kumlucu Yolu'nda bulunuyor.

Phaselis Tüneli hangi illeri birbirine bağlıyor?

Phaselis Tüneli 2x2 şeritli yolda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek.

Dağlık yapıya sahip güzergah tünel ile ulaşım standardını artıracak. Tünel ile birlikte trafik akışı önemli ölçüde rahatlatılacak.

Güzergah 1,9 kilometre, seyahat süresi ise 5 dakika kısalacak. Tünel ile zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira yıllık toplamda 20 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 1842 ton azalacak.

Phaselis (Faselis) hakkında

Faselis ya da Phaselis, Likya'da bulunan antik bir Yunan ve Roma şehri. Günümüz Kemer ilçesi yakınlarındadır. Faselis, tarihî özelliklerinin yanında plajlarıyla bir deniz turizmi alanı işlevi görmektedir.

Olimpos Beydağları Millî Parkı içinde çam ve sedir ormanları arasında yer alan antik Faselis Antik kenti, Kemer'in 17 km batısındadır. Antalya - Kumluca kara yolu üzerinden ulaşılır. Ayrıca Faselis'e yakın alanda Beldibi Mağarası ve Olimpos Antik Kenti gibi farklı tarihî alanlar da bulunmaktadır.

Kent MÖ 7. yüzyılda Rodos'lular tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman özelliğini korumuştur.[4] Faselis'in dört limanı vardır. Bunlar; Kuzey Limanı, Savaş Limanı veya Korunmuş Liman ve Güneş Limanı'dır. Kentin ortasında 20-24 metre genişliğinde bir cadde vardır. Bu caddenin güney ucunda Hadrian Su Yolu Kapısı bulunur. Caddenin iki yanında gezinti yolları ve dükkânlar vardır. Bunların da yakınında Hamamlar, Agora ve Tiyatro gibi kamu yapıları bulunur. Bu yapıların tarihinin MÖ 1. ve 2. yüzyıla kadar uzandığı düşünülmektedir. Kent merkezi ile 70 m yükseklikteki plato üzerine kurulmuş olan yerleşim yeri arasında su kanalları vardır. .

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